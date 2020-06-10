馬國明開IG極速吸3萬粉絲　未有關注舊愛黃心穎

萬眾期待，馬國明終於開IG！昨日（9/6），馬明開設了個人IG帳號，仲上載了一張非常型仔的照片，寫着：「新開始...我係馬國明。」未夠一日，已經吸引了3.2萬粉絲追蹤，而照片亦都有近二萬Likes。不少圈中好友如湯洛雯、胡鴻鈞，周志文等都留言話估唔到，而蔡思貝就話：「呢個新開始，帶畀呢個世界好多希望！將不可能變成有可能！」

馬國明終於開IG！（IG/ @kennethmkm）

一向是社交平台「絕緣體」的馬明，決心開IG是因為可以賺錢同時可以幫劇集宣傳：「好多朋友叫我開咗好耐，近排的起心肝開，好多同事話搵到錢，又可以幫手宣傳，終於開咗。要慢慢熟習下，好多Function我都未識用。」而成功上載第一張照片都是得到很多朋友的教導：「好鬼多人教我，搞到我都亂亂哋，我要慢慢摸索下先，我仲有好多朋友想Follow都未搵到佢哋，我要慢慢搵，熟習下就會Po多啲嘢。」

馬明追蹤的帳號有25個，接近全數都是圈中人，包括胡定欣、唐詩詠、湯洛雯等，未有關注舊愛黃心穎。不過有眼利的網民指出昨日馬明剛開設帳號時，只Follow了一位女性，她就是湯洛雯妹妹湯樂瑤（Cassandre），事後馬明解釋「撳錯」並瞬間取消追蹤：「啱啱開始，好多嘢未熟習，成日都撳錯啲嘢。」

點撃睇湯樂瑤靚相：

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馬明身邊的圈中好友幾乎個個有IG，當大家討論得興高采烈之際，馬明卻沒有太大感覺：「之前冇留意，Social Media我比較懶，所以冇乜留意呢啲，而家先開始留意下。」作為型仔一名，難免會有美女DM（Direct Message），馬明笑言：「如果真係有靚女Message我咪睇下，但我成日都唔信網上啲嘢，我覺得張相同真人唔同㗎，所以我都係笑下算。」

同場加映湯洛雯靚相：