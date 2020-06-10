佐佐木希丈夫承認跟多女搞不倫戀　AV女優及著名女星成嫌疑人

現年32歲的日本女星佐佐木希於2017年4月宣布，與現年47歲的諧星兼名主持渡部建結婚，兩人結婚3年至今並育有一子，渡部建一直被視為好老公，然而近日卻驚爆出渡部建背妻偷食的消息。昨日渡部建突然宣布引咎停工，辭演手上至少八個電視台節目。當時有傳是涉及家暴及桃色問題，惹來外界熱議。今日就有雜誌爆出原來渡部建於與佐佐木希結婚的3年間，一直背住太太與多名女子大搞不倫戀，甚至至少同時間偷食6人，當中包括AV女優、歌手、水着女星以及素人等。

佐佐木希與渡部建結婚3年。(網上圖片)

AV達人一劍浣春秋更大爆渡部建偷食的3名AV女優身份，分別是年過40歲的瀧川惠理、29歲的月島菜菜子 (原名片桐襟理香) 以及23歲的神宮寺奈緒，3人屬不同類型和年齡，可見渡部建相當雜食不過三人已於今日先後在她們的Twitter上作出否認。另外，網上還瘋傳與他偷食女歌手的身份，森高千里和松隆子亦在名單之中，傳聞又指渡部建最愛和小三在殘廁發生性行為。渡部建已承認有關他背妻出軌的報道屬實，好男人形象盡。

佐佐木希是日本名模。(佐佐木希ig)

渡部建昨日透過事務所承認偷食，直指是自己對妻子不忠，對家人造成了深深傷害，將無限期停工反省。他說：「我已經向老婆講清楚和道歉。」至於佐佐木希，她昨日雖然仍有更新IG，但就完全未有提及丈夫，不少粉絲和網民都留言關心她，並表示擔心。佐佐木希與渡部建當年結婚曾被指是「美女與野獸」的組合。渡部建被爆出不倫戀醜聞後，兩年前與太太佐佐木希合演的廣告即被廣告商刪走。

渡部建昨日在停工前於節目上向觀眾鞠躬。(節目截圖)

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