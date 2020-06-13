【專訪】艾威效力無綫32年如坐監？　自言有遺憾：成日咁諗就大鑊

入行逾40年的艾威，2011年轉投香港電視時，曾轟效力32年的無綫（TVB）大細超，並決心不再回巢。「好似坐監咁唔再返轉頭」是他如今對無綫的評價，當中的種種恩怨他卻不願多談。「最要多謝係添哥搵我拍古裝劇，打開咗內地知名度，令我有機會返內地登台，但老實講佢唔係捧我……」

「每個人都總會有覺得自己懷才不遇嘅時候，我而家先知自己係無才。」（梁碧玲攝）

近年頻頻到內地登台搵食的艾威，因疫情關係自農曆年後停工，幸得ViuTV的真人騷節目《中佬唔易做》邀請，令他有工開之餘亦初嘗轉行滋味，擔任油站服務員，他笑言可能是敬老的原因，所以才安排了這份筍工給他，三天共賺了九百多元。「自己最希望餘生都可以靠登台生活，因為鍾意唱歌，招待又好，又有酒飲。辛苦？坐車最辛苦，但已經叫咗盡量安排好一點，同埋唔即晚返港，因為坐夜車好危險。」

在節目中入油、洗車、收錢一腳踢嘅艾威，更成功Sell客，令向來怕被拒絕的他信心大增。（《中佬唔易做》花絮）

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入行多年，艾威效力無綫時，曾試過一年七劇的紀錄，但卻沒有令人留下深刻印象的角色，遺憾嗎？「一定有！但你唔好去諗，成日咁諗就大鑊，要諗啲有建設性嘅嘢，例如係點將演技做到得心應手或爐火純青，呢樣先係自己要做嘅事。」曾經以為自己是懷才不遇的艾威，反覆多次想離巢，無奈當時一台獨大，直到王維基如同救世主般出現，令艾威重獲生機。「咁多年有冇諗過走？有！多唔多？呢個情況就好似做人有冇諗過自殺，我相信好多人都會諗過，只不過有冇認真去對待同實行。」

王維基當年誠邀過檔時，艾威雖與無綫仍然有約在身，但他完全不理會，馬上答應。（梁碧玲攝）

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艾威說自己加入無綫初期，獲不少唱歌機會，收入不錯甚至要推Booking，萌生離巢的原因，他說已經忘記了……「嗰個地方變咗，同初初入去時好唔同，但都已經過咗去所以無謂多講，總之就好似坐監咁唔好返轉頭。但都要多謝添哥（監製李添勝）搵我拍古裝劇，令我喺內地有知名度，令我有登台機會、有唔錯嘅收入，但亦都老實講嗰陣公司並唔係要捧我，之不過有個角色畀我咁解。」

因為拍手速度而被武指鬧，艾威至今仍然記得，並謂：「鬧一定會有，但鬧你嘅人未必啱 。」（電視畫面）

艾威早年在浸會大學開班傳授演藝心得，首堂已叮囑學生不要期望能詮釋史坦尼斯拉夫斯基理論，因為他認為那一套理論並不會幫助學生成為一名演員，更激發他決定要寫書教授演技。「我希望佢哋明白咩係做戲，埋位時要注意啲咩，好多時去到現場化妝又會畀意見、打燈又畀，好莫名其妙，所以對我嚟講劇本唔一定要熟讀，最緊要係自己去分析同嘗試，呢個係我咁多年拍戲結集而成嘅心得。」

61歲嘅艾威分享持之以恆的Keep fit之道，他說：「早餐只吃麥皮和兩隻雞蛋，晚上為免積聚脂肪，通常食豆製品，但一定要有紅酒。」（梁碧玲攝）

在沒有地位、沒有知名度的時候，艾威在片場被罵過無數次，雖然心有不甘，但也只能忍氣吞聲。「好深印象曾經做將軍，要拍手叫埋伏咗嘅士兵出嚟，我拍完之後武指話我要慢慢咁拍，但我心諗你要叫人出嚟，當然要拍快啲架啦！點解連拍手都有既定形式呢？演戲唔係應該由心而發？ 」以前沒有地位，就算不認同也只能接受，如今學玩抖音，有團隊撰寫劇本，雖然因文化差異經常Get不到箇中笑點，但艾威仍然會照做。「好難Handle，自己亦都真係唔識，但好簡單就已經有幾廿萬點擊，咪試下囉。」

場地提供 : Harlan’s