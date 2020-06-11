由力捧花旦淪為「爛片王」　關寶慧患躁鬱年初一「長眠」30小時

1990年演藝學院畢業嘅關寶慧已經入行30年，出道就被TVB選中拍處境喜劇《我愛玫瑰園》，好快成為力捧花旦，但其後又淪為電影「爛片王」，繼而患上躁鬱，跌進人生低谷，呢日佢接受節目《是敢的》主持梁梓禧訪問，分享30年娛樂圈生涯。

關寶慧入行28年，終於在《第二十八屆香港舞台劇獎》頒獎禮奪得「最佳女主角」（喜劇／鬧劇）獎。

關寶慧，出道便被無綫選中拍攝處境喜劇《我愛玫瑰園》，在劇中她只飾演顏國樑秘書，既沒有對白也沒有戲份，唯有發揮小宇宙去「搶鏡」，她說：「每當有鏡頭拍到我，我就脫鞋、睡覺睡到流口水，做一個壞秘書，終於有一日編劇發現了我，寫一條故事線，講我跟雷宇揚發展。」之後，關寶慧受無綫力捧，拍過《獨臂刀客》、《射鵰英雄傳》等重頭劇，不過90年代中，關寶慧不甘由主角淪為三線演員，於是頻頻推劇，其後更絕跡電視熒幕，轉戰大銀幕。

關寶慧在影壇並非一帆風順，拍過無數爛片的她更自嘲是「爛片王」

關寶慧在影壇並非一帆風順，拍過無數爛片的她更自嘲是「爛片王」：「一個很大的遺憾，四年演藝學院戲劇系學習，卻要拍爛片，大製作又輪不到我，當時的心理完全不平衡。」關寶慧亦因此開始患上躁鬱，常常打牌舒緩情緒，她表示：「拍爛片，不開心，於是去打牌，但輸了，更加不開心 ，一個循環，愈來愈低谷。」

關寶慧感激患病期間身邊很多朋友的照料，尤其是劉喬方（前名：劉玉翠），不時買東西到家探望她，關寶慧表示：「好像探老人院，她很好，不時安慰我，話我很適合做這一行，叫我不要放棄。」

躁鬱症最嚴重時，關寶慧連麻雀也沒有打，常常在家睡覺，最嚴重試過「長眠」30小時，她說：「有次年初一晚上七點，袁詠儀打電話給我，我仍在睡覺，她說『 喂！關寶慧 ，你在睡覺 ？不是吧，今天是大年初一』。」憑着朋友的支持及自己的信念，關寶慧在2001年終於克服病患，走出躁鬱。

於2019年，關寶慧終憑舞台劇《她媽的葬禮》奪得喜劇鬧劇最佳女主角殊榮，是她人生在娛樂圈的首個獎項：「當知道提名一刻已不斷流淚，我正駕車去探望媽媽，在車裡仍哭着，直至見到媽媽時仍然在喊，當時她以為我被人打劫。」