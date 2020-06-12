許光漢舊照曝光萬人按讚　同劇拍檔張軒睿留言問：是否想我們了？

現年29歲的許光漢，因為參演「十年來最強台劇」《想見你》，飾演「絕世深情王」李子維而人氣急升，紅爆亞洲。運勢之強，就連身邊的好兄弟亦「受惠」，說的是同樣29歲的章廣辰。

話說前幾天，章廣辰於其個人Instagram發帖，公開三年前參演台劇《我的男孩》期間拍下的多張照片，相中來來去去只有他在劇中兩位「巴打」 ── 飾演男主角安慶輝的張軒睿，以及綽號「尼古嚕」（黃厚喻）的許光漢，而章廣辰則飾演別名「搞屁」的許輔軍，他們仨在劇中一同就讀台灣「五專」（五年專科學校）的視覺傳達科，感情相當要好，而這份真摯情義由戲劇延伸到現實，直到今天，會偶爾一同出席品牌活動和合作演出，難怪舊照「出土」之後，張軒睿也忍不住留言問：「是不是想我們了，可以說出來啊！」

前幾天，台灣藝人章廣辰於其個人Instagram發帖，公開三年前參演台劇《我的男孩》期間拍下的多張照片，相中來來去去只有他在劇中兩位「巴打」── 張軒睿與許光漢。（instagram.com/zkuanchen）

演「尼古嚕」冬菇髮型再現 粉絲讚許光漢超可愛

不過網民的焦點理所當然落在許光漢身上，他在《我的男孩》裏飾演的「尼古嚕」對表演藝術的興趣最濃，經常邀請安慶輝和「搞屁」製作和客串「尼古嚕小劇場」，為配合角色性格，劇組為許光漢設計了這個「冬菇頭」，相比《想見你》的無敵帥氣，舊照中的許光漢明顯只有稚氣，粉絲看在眼裏，順理成章會變成「可愛」，不少人都留言讚：「超可愛的蘑菇頭」、「尼咕（古）噜的髮型好戇可是好可愛」，甚至有人笑指章廣辰已成為「許太太」：「生動的舊照片......讚許太的攝影抓拍水準！」由於留言人數眾多，平時章氏IG的發帖，按讚數目平均約4000，但這次大概因為有許光漢出現，按讚次數成功破萬，相當厲害。

另一方面，很多粉絲留言，希望章、張、許三人可再度「同框」。事實上，今年較早時間，許光漢跟章廣辰和張軒睿已在台灣公視真人騷《阮三个2》（台灣節目都用「个」字）再度合體，跟范少勳和索艾克一起，在楊貴媚經營的民宿裏協辦女同志婚禮，而《想見你》之中，章廣辰亦有份飾演黃雨萱（柯佳嬿飾）同事阿脫，惟劇情關係，二人幾乎沒有同場出現。

章廣辰（左）、張軒睿（中）與許光漢因為合演《我的男孩》而成為好朋友。（VCG）

今年較早時間，許光漢跟章廣辰和張軒睿已在台灣公視真人騷《阮三个2》（台灣節目都用「个」字）再度合體，跟范少勳和索艾克一起，在楊貴媚經營的民宿裏協辦女同志婚禮。（《阮三个2》節目照片）

《我的男孩》三年後 張軒睿許光漢星途變化大

有趣的是，雖然《我的男孩》只是三年前的劇集，但許光漢和張軒睿的星途已有明顯變化，記得在《我》劇播出期間，憑《狼王子》（2016）打響知名度的張軒睿再度擔正，跟林心如談姊弟戀，人氣持續攀升，翌年便發生「林明禎分手事件」，令張的形象受損。去到2019年，他參加內地真人騷《女兒們的戀愛》，跟S.H.E成員任家萱（Selina）做拍檔「談戀愛」，當觀眾以為Selina終於可以找到一個可以照顧她的人後，才發現一切都是節目效果，令張的形象進一步受損，反觀本身只是三線演員的許光漢因為《想見你》而飛躍成為台劇界當紅炸子雞。如劇迷想重溫他們三人在《我的男孩》的演出，可在「黃Viu煲劇平台」點播收看。

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