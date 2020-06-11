傳鄭嘉穎代妻還債拍TVB新劇　夥拍回巢女主角曾7次險奪視后

鄭嘉穎近年積極北上發展 ,但自從與陳凱琳（Grace）結婚兼榮升人父之後，似乎已將事業重心轉回香港，據知鄭嘉穎已落實事隔3年回巢TVB拍劇，將為方俊華監製的新劇《兒童醫院》演出主角，更是他出道27年首次挑戰醫生角色。加上太太阿Grace成功創業做女強人，早前還公開懷第二胎的好消息，嘉穎都兼負起照顧老婆和小朋友的重任，父愛泛濫。

但日前有傳今次嘉穎回巢其實是代妻還劇債，事源Grace對上一次擔正已經是2018年的《翻生武林》，而2019年的《包青天再起風雲》只是單主女主角，直到現時還未再有參演任何劇集的消息，對比起2013選完港姐後的幕前演出少很多，加上Grace與嘉穎在2018年8月結婚後，同年11月就宣布懷孕 ，2019年2月誕下兒子Rafael後又專注休息和湊B，到去年年底又自創個人品牌做女強人，上月「520」更宣布懷第二胎，故一直未有拍劇的時間，所以傳出嘉穎「代妻還劇債」的消息，《香港01》記者向Grace查詢時，她寫下：「of course not true la（當然不是事實啦）」。而嘉穎亦在今日的電影《焚身》開鏡禮上否認「還債」一事。

早前鄭嘉穎做湊仔公，Grace話好內疚：

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早前陳凱琳在IG宣布懷第二胎。（IG@ghlchan）

傳聞名單仲有佢哋？

除了鄭嘉穎之外，《兒童醫院》還有網傳的演員名單，當中包括馬國明、姚子羚、羅仲謙、何廣沛、何依婷、還有周家怡等，但該名單真偽難測，事關周家怡近年在ViuTV積極發展，而何廣沛亦已向《香港01》記者否認參演。而今日出席《2020香港小姐競選》記者會的何依婷亦向記者透露將會參演一部新劇飾演實習醫生，但對劇集的卡士和內容仍然一無所知，甚至不知道主角由鄭嘉穎飾演。

楊怡和羅仲謙早前上載一家三口的溫馨短片，畫面非常有愛。（影片截圖）

何依婷近期備受力捧：

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鍾嘉欣回巢做女主角

雖然《兒童醫院》真實演員名單還未正式公開，但據知TVB已經成功邀請鍾嘉欣從加拿大回巢擔任女主角，是她繼2018年《再創世紀》後再次復出。其實鍾嘉欣自從在2015年與脊醫老公Jeremy結婚後已長居加拿大，再加上先後在2016年5月和2018年9月誕下一女一子後 ，幕前工作大幅減產，更成功轉型做「KOL」頻頻做直播。不過其實嘉欣自入行以來都參演過不少無綫劇集，能夠提名視后兼打入最後五強更高達7次，可惜直至長居加拿大前仍然與視后無緣，今次回巢夥拍視帝人馬鄭嘉穎，勢必有資格問鼎帝、后寶座。