【降魔的2.0】馬國明演小馬超入屋　嚇到鄰居小妹妹大叫

TVB劇集《降魔的2.0》雖然已經在上星期播出大結局，但依然討論度十足。日前終於開設了個人IG帳號的馬國明，今日（11日）就分享了一件趣事，他自爆偶遇一位鄰居小妹妹，但竟然嚇到對方大叫，原來因為小妹妹將馬明當作是劇中的「小馬」，誤以為馬明有捉妖降魔的異能！

馬國明終於開IG！（IG/ @kennethmkm）

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馬明在IG寫道：「有1天……我喺屋企樓下大堂遇見1個小妹妹……佢1見到我……指住我 好驚 大叫 亂跳……佢媽媽不停講對唔住……之後隔咗2日……我收到呢封信……小妹妹……請你放心……我已經叫我所有鬼朋友留返喺屋企……佢哋唔敢去嚇你喇……唔使驚……」這位小妹妹在信中稱呼馬明為小馬，先是為自己尖叫而道歉，之後再講自己被嚇到的原因，原來是因為小馬有太多鬼朋友，相當搞笑！

原來小妹妹當正馬明是小馬，因為小馬身邊太多鬼朋友所以好驚。（IG@kennethmkm）

在劇中小馬與豪仔（胡鴻鈞飾）是好朋友。（IG@hubertwu）

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馬明在劇中飾演的士司機小馬，同時還是一位降魔人，身邊有不少鬼朋友，包括豪仔（胡鴻鈞飾）、啤啤（劉佩玥飾）、莉莉（譚嘉儀飾）等等，Hubert在IG留言：「我搵日去探下佢」，而阿Moon就講笑：「佢見到我會點」。其實小妹妹會被馬明嚇到全因太入戲，可見小馬這個角色相當入屋！去年憑劇集《白色強人》奪得最佳男主角的馬明，早在演出《降魔的》時就被激讚，網民更封他為「民間視帝」，今次馬明再演小馬，一樣大獲好評，有望再登視帝寶座！

小馬身邊有不少鬼朋友，包括啤啤（劉佩玥飾）同莉莉（譚嘉儀飾）。（劇照）

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