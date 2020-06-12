多圖｜戴祖儀變限量Figure收藏家　空山基藝術品一年升８倍過十萬

戴祖儀（Joey）儲落唔少經典Figure。（IG：@joeythyee）

收藏Figure唔係男士專利，好多女仔都有大量收藏，仲相當專業﹗現年25歲嘅戴祖儀（Joey）不時喺Youtube上載新片，除咗自彈自唱同直播打機，仲有好多Figure開箱文如數家珍。Joey租咗2個場放自己珍藏，保守估計總值過百萬﹗

戴祖儀最近於自己第二個studio拍攝開箱片。（Youtube：@JoeyThye戴祖儀）

Joey不時喺IG曬出限量版Figure，已經令男網友相當葡萄。原來佢仲重金租咗2個studio放收藏品，一個主要放Hot Toys，另一個放藝術成份較高價值偏貴嘅玩具，大部份都係真金白銀買入，而且佢唔係人有我有追潮流，對每件收藏品資料都瞭如指掌，藝術家背景真係隨時講得出﹗

戴祖儀好眼光一早購入空山基滑浪機械人，現已升值八倍超過十萬港元﹗（IG：@joeythyee）

好似5月中Joey喺Youtube上載一條開箱片，係日本藝術家空山基 Sorayama 嘅滑浪機器人，Joey話：「呢件係18年7月7日開售，限量500隻，原價1700美金（約13260港元），依家已經升值8倍﹗」即係超過十萬元﹗另外studio仲有兩幅空山基限量張滑浪機器人畫作，Joey居然可以購入2幅，難怪佢話玩具投資好有潛力啦﹗

呢幅空山基滑浪機器人畫作，全球得25幅，戴祖儀購入兩幅絕不手軟﹗（Youtube：@JoeyThye戴祖儀）

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