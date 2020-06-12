胡蓓蔚為探父母不惜隔離14天　拍片分享物資清單與心得

48歲的「豹嫂」胡蓓蔚的父母身處上海，一向孝順的豹嫂為了探望父母，不惜先飛到上海接受14天隔離，她拍攝了隔離生活影片，除了跟大家分享自己的隔離準備心得，還有每日自律運動，時刻Keep住最fit身形！

胡蓓蔚為了探親，不惜隔離14天，上機也是全副「武裝」。（IG圖片／paisleyhu）

胡蓓蔚在上海隔離的第4天，拍下影片分享隔離的感受和心得。她在影片中表示非常掛念父母，所以即使要隔離14天也是值得的，她為此而詢問了很多曾經接受隔離的朋友意見，整理出物資清單，點擊圖片：

胡蓓蔚認為最重要的心理準備，因為不到隔離開始那刻，你都不知道自己真正的心情會是怎樣的，「我印象好深刻嘅係，我第一日嚟到，檢疫人員同我講嚟緊14日唔可以踏出房間半步，然後就啪一聲關咗門，嗰吓我突然之間真係驚，好恐慌。」胡蓓蔚之後開始分散注意力，用了兩個半鐘時間清潔消毒房間及整理行李，令酒店房看起來更有「家」的感覺。

胡蓓蔚在隔離第4天的時候，拍片跟大家分享隔離心得。（IG影片截圖／paisleyhu）

「好多朋友話頭三日是最難捱的，但之後就會感覺過得好快。」胡蓓蔚在第4天開始習慣隔離生活，睇下書、做下運動還有和朋友傾下偈消磨時間。胡蓓蔚希望可以給將要隔離的網友一些參考意見，她亦有分享了自己做運動的影片，輕露馬甲線，勁fit！