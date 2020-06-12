飛虎之雷霆極戰｜劇中7大隱藏富豪排行　視帝馬國明竟然「最窮」

《飛虎之雷霆極戰》現正於無綫（TVB）翡翠台熱播，不少觀眾大讚劇情緊張刺激，尤其是劇集苗僑偉、Lee Pace（李佩斯）、黃宗澤、馬國明、吳卓羲、吳啟華、王敏德等一眾型男的傾力演出，看得令人拍案叫絕。 今次能夠邀得荷里活影星加盟拍攝，「出手」當然不會少，外界更有傳Lee Pace以高達7位數美金片酬接拍《飛虎之雷霆極戰》。鬥演技以及知名度，幾位型男可算是不相伯仲，但如果鬥「身家」的話，以下這位主角最有可能是「《飛虎》富豪之最」，拋離其他人幾個身位。

《飛虎之雷霆極戰》入面好多演員都係富豪。（《飛虎之雷霆極戰》劇照）

7. 馬國明

2019年憑着《白色強人》奪得「最佳男主角」視帝寶座的馬國明，其實入行就已經21年，不過奮鬥多年都只聽聞他在2018年以2000萬購入一個太古城頂層複式單位給媽媽，再加上一直居住的住宅，合共兩間，估算身家4000萬左右。

馬國明多年來一直留守無綫，收入可能就差少少，不過都屬「有米之人」。（《飛虎之雷霆極戰》劇照）

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6. 吳卓羲

香港屋邨長大的吳卓羲（Ron）在2000年入讀藝員訓練班，剛開始時還是《智勇新警界》、《赤沙印記@四葉草.2》等劇中飾演3，4線角色，其後終於憑着個人努力以及演技，一步一步成為當紅小生，在2008年，內地影視蓬勃之時，更北上拍劇「搵真銀」！

2013年，他以900萬港元買入深井碧堤半島1,200呎屋，現時該屋苑平均呎價已達$14,300一呎，所以其單位已應該值1,700多萬港元。2018年他接受《香港01》訪問時，就曾經透露自己已經向第三層物業進發，如果屬實，吳卓羲手上頭資產應該最少就有5,000多萬，即過半億身家。

吳卓羲一向投資有道，買樓之餘仲會投資其他生意。（資料圖片）

5. 黃宗澤

黃宗澤（Bosco）在2017年離開TVB後加盟邵氏兄弟，並主力在中國內地發展，劇集、電影一套接一套拍攝，簡直是撈得風山水起，除擁有自己的娛樂公司及餐廳外，他更於多年前在香港以及大馬掃貨買樓。上年他接受傳媒訪問時就透露過自己在馬來西亞擁有四層樓，香港亦有住宅、工廈物業。

黃宗澤 （《飛虎之雷霆極戰》劇照）

靚仔小生黃宗澤（Bosco）在內地十分受歡迎，劇接劇的情況自然「豬籠入水」。（微博@電視劇我知道你的秘密）

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4. 吳啟華

1983年就已經入行的吳啟華，大大話話都在圈中打滾了30多年，身為90年代當紅小生的他，身家自然比起年輕一代的多。據知，他早年就曾經在中國內地內地一口氣連掃了6、7個單位的樓花，斥資近千萬元都面不改容。不特止，在其中一期《Tiger's Talk》中更直認自己一年買衫花費過百萬……排第4都好合理。

「程至美醫生」吳啟華拍劇多年，一年買衫都花費過百萬。（《飛虎之雷霆極戰》劇照）

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