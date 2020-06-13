【殺手】李佳芯正式解凍　新劇決戰視帝黎耀祥、陳豪

李佳芯（Ali）疑因在社交平台的言論而遭TVB雪藏，而她亦相繼在《BB來了》的續集《BB大晒》、《白色強人》續集以及《踩過界》第二輯被飛出局，令傳聞愈演愈烈。不過，由Ali、黎耀祥、陳豪等主演的劇集《殺手》將會接棒《飛虎之雷霆極戰》鐵定於6月29日播出，亦證明Ali正式獲公司解封。

Ali瞄準目標試槍。（《殺手》影片截圖）

早前在《TVB 2020年劇集節目巡禮》播出的《殺手》預告中，身為主角之一的李佳芯只有半秒鏡頭，令人懷疑她將解凍無期。劇集可以重見天日對演員和觀眾來說都是好消息，畢竟演員花了不少心血、時間，還有幕後工作人員的付出終於沒有白費。對觀眾來說有一定的吸引力，因今次劇集雲集視帝兼視后，而且題材新鮮。

《TVB 2020年劇集節目巡禮》中的《殺手》預告，Ali只得半秒鏡頭：

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今日（12/6），TVB亦上載了《殺手》的最新預告，Ali終於同其他主角的出鏡頻率一樣，片中她瞄準目標試槍，更會與陳豪有感情戲。一向深受觀眾歡迎的李佳芯獲不少網民留言支持：「Ali套劇終於出」、「就是期待Ali」，相信觀眾十分期待再次看到她的演出。

點撃睇原始《殺手》預告片，Ali有好多大頭：

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同場加映Ali靚相：