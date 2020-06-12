孫燕姿《我不難過》MV男神范植偉大崩壞　髮線上移身形發福勁憔悴

華語樂壇天后孫燕姿出道20年，日前突然在Facebook開直播，更唱出《逆光》，《天黑黑》等作品，令一眾樂迷High爆。孫燕姿的經典歌曲又點只咁少，其中2003年發行的《我不難過》陪伴了不少人走過低潮，事隔17年，仍然有不少人單曲循環播放。

點撃睇孫燕姿突擊開Live：

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《我不難過》MV中的男主角是當年只有23歲的台灣藝人范植偉，五官端正而且輪廓深邃，散發着斯文靚仔的氣息，更獲譽為「梁朝偉接班人」。MV中他飾演憂鬱深情的大男孩，成功俘虜一眾女士的芳心。殊不知17年後，40歲范植偉已經變成了大叔一名，外表不如過往的帥氣，身形亦發福走樣。他留了一頭及肩長髮以及鬍鬚看上去非常憔悴，和過去的帥氣樣子差距極大。而且他亦毫不介意形象，一邊吸煙一邊跟網友開Live傾偈，只可惜觀眾寥寥無幾。

點撃睇昔日的男神崩壞成大叔：

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范植偉於2003年憑着電視劇《孽子》爆紅，更入圍第38屆電視金鐘獎最佳男主角，一度被視為最有潛質的新進演員。可惜他於2010年自爆「前女友王心凌初夜不是給他」而形象急急插水，演藝事業受到重創，之後他改到內地發展，近年才低調返台，昔日的男神崩壞成今日的大叔，不知有沒有令粉絲失望呢？