香港娛圈第6個「嘉欣」極高質　性感健康更是「絕種好女人」

古語有云：「叫親『嘉欣』都係靚女」，而娛樂圈裏面亦有不少高質「嘉欣」，例如1988年港姐冠軍、今年50歲的李嘉欣，靚到有「大美人」稱號，當年不少公子哥兒拜倒在其石榴裙下，就算現時已經嫁給富商許晉亨兼成為人母，魅力依然未有絲毫減退，去年仲北上到內地綜藝《演技派》飾演絕色美人楊貴妃一角，比起很多當紮花旦更亮眼！李嘉欣出道之後，都有幾個「嘉欣」橫空出世，去到現在香港娛樂圈已經有6個「嘉欣」。

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不少人以為，香港娛樂圈最新、最年輕的「嘉欣」，是《2019香港小姐競選》五強佳麗、現年26歲的蔡嘉欣，但原來她都未夠Young，因為在她之後有個張嘉欣（Yanni）！今年24歲的張嘉欣是半隻腳踩入娛樂圈的KOL，不但時常在網絡短片中亮相，之前更獲傳媒報道，大讚她是「隱世美女」。

最近，她接受網絡紅人、著名攝影師司徒夾帶（陳學鳴）的邀請拍攝了一輯性感靚相，不少網民睇完即忍不住畀Like。值得留意的是，張嘉欣的籃球員未婚夫張偉康曾於兩年前被爆疑似偷食，但張嘉欣始終不離不棄，獲網友封為「絕種好女人」。

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