馬國明湯洛雯認愛｜《心理追兇》咀戲連場　靚湯：好多人會羨慕我

馬國明自去年經歷「安心事件」後，一直專心工作，昨日（12/6）突然在IG高調放閃認愛湯洛雯，獲得全城祝福。而馬明和靚湯曾在2017年播出的TVB劇集《心理追兇 Mind Hunter》合作，劇中他們飾演情侶，除了咀嘴場面外，當然唔少得Sweet爆的對白，網民重溫片段都覺得份外甜蜜。

點撃睇馬明、靚湯IG高調放閃同其他靚相：

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有網民剪輯了馬明和靚湯在《心理追兇 Mind Hunter》的談情場口，片段長達5分30秒，期間他們咀足3次，而且對白句句精警，直情是為他們度身訂做。靚湯說：「不過你成個百彈齋主咁，除咗我之外，冇人會接收你」，馬明即刻回應：「咁你接收我囉」，再來一個深情擁吻。另一幕戲講到他們談論敖嘉年墮入愛河，馬明笑言：「諗起一個三十幾歲嘅麻甩佬，對住個女仔嘴角含春，有咩辦法唔笑？」靚湯冧爆說：「咁呢種好男人唔係值得欣賞咩？」馬明自信表示：「欣賞，我唔欣賞佢咪唔欣賞當年嘅我」。劇中，靚湯仲叫馬明戒煙：「如果唔係，你以後唔使旨意再掂我個…」之後靚湯嘟起嘴巴，馬明一手攬着她，即刻再錫錫。

《心理追兇 Mind Hunter》中二人咀戲連場：

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而在劇集宣傳片中，與馬明有連場咀戲的靚湯直言會惹人羨慕：「佢係我演藝生涯中，暫時幾年，拍錫戲最多嘅男演員，相信有好多人會好羨慕我！」唔知馬明當時是否已經是靚湯心中的男神呢？