馬國明為女友湯洛雯獻出第一次　首次玩IG限時動態發表愛的宣言

現年46歲的圈中筍盤馬國明（馬明）與現年33歲的湯洛雯（靚湯）日前被踢爆秘密拍拖，兩人大方認愛，並於報道出街當晚凌晨，夾定時間於IG發帖，齊齊貼出一張獨角獸與小馬公仔依偎在一起頭貼頭翹着手的的合照，十分sweet。兩人留言表示：「謝謝關心」。馬明在獨角獸身上Tag了靚湯的IG帳號，而靚湯亦在小馬身上Tag了馬明的IG帳號，公開認愛兼放閃，瞬即獲一眾圈中好友以及網民紛紛送上祝福。

馬明同靚湯拍拖。

人逢喜事的馬明更於昨日首次玩IG story，於上周二（9/6）才開IG帳戶的他，為女友獻出了第一次玩IG限時動態，他繼續post出代表住靚湯和自己的獨角獸和小馬的公仔，並附以文字說明：「獨角和小馬跟大家說，大家全部窩心的祝福我們全收了，我們會懷著感恩珍惜的心一直走下去」，公開發表愛的宣言，好冧呀！看得出他對這份感情好認真，已經講到明期望與女友有將來了。而靚湯都有跟馬明一樣post了同一個IG story，與男友想法一致。

代表住靚湯和馬明的獨角獸和小馬的公仔。(馬國明、湯洛雯ig)

點擊下圖逐格睇馬明IG Story原文內容以及兩人的靚相：

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