【ERROR自救TV】訪問曾俊華緊張到嘔　保錡：導演話佢嬲嬲哋！

由「想做新一代宇宙天團但仲未係」的「騎呢組合」ERROR主持的ViuTV搞笑節目《ERROR自救TV》，隊中四子（華Dee、肥仔、保錡與193）每集都出盡奶力，務求令觀眾笑到標眼水，不過將於周一晚（15/6）播出的第六集，竟然會一反常態勁嚴肅，事關這集的嘉賓，是綽號「薯片叔叔」的前財政司司長曾俊華。

令不少支持者疑惑的是，縱觀ERROR於市場上的地位和叫座力，與曾俊華之間的距離隨時闊過太平洋，何解「薯片叔叔」會答允亮相？原因非常簡單，自從2017年完成特首選戰後正式退出官場後，曾俊華於2019年4月宣布加入第一間獲發虛擬保險牌照的保險公司擔任資深顧問兼廣告代言人，而該品牌正是今次節目的冠名贊助，故所有安排都來得順理成章。

撰文：游大東

叫ERROR搞笑當然沒難度，認真訪問嘛.....經過製作團隊反覆思考之後，決定派出一直被認為沒有內涵及MK的保錡，與曾俊華面對面訪問，旨在提升個人修養，最右邊為另一位嘉賓 ── 險品牌創辦人顏耀輝。（ViuTV提供）

壓力大到想嘔 曾俊華「嬲嬲哋」屬節目效果

說回節目。叫ERROR搞笑當然沒難度，認真訪問嘛.....經過製作團隊反覆思考之後，決定派出一直被認為沒有內涵及MK的保錡，與曾俊華面對面訪問，旨在提升個人修養。由於這位嘉賓級數實在太勁，保錡不容有失，他透過WhatsApp憶述，「我研究咗份稿幾日呀，因為份稿改咗好多次！另一方面，因為佢哋話個訪問係好嚴肅，但我做節目，其實唔想只係嚴肅，我有認真諗過啲問題，睇下點樣可以做到認真得嚟又有啲綜藝感。」

據了解，拍攝當日，平日嘻嘻哈哈的保錡，在鏡頭前不斷唉聲嘆氣，雙腳不停發抖，緊張到傻：「為咗節目效果，Writer（撰稿員）同導演話曾俊華『嬲嬲哋』，話我唔認真，搞到我有啲緊張，但事實上係我都真係有少少緊張，因為我做每一件事都係用盡力去做。」保錡在節目中指今次錄影前驚到想嘔，但實情是跟衣著有關 ── 平日衫鬆褲鬆，今勻卻以啡色三件頭西裝Look上陣，仲要打埋呔：「點解會想嘔？因為食完Lunch，件衫又好緊。」難怪曾俊華也忍不住揶揄他一句：「好少見你着得咁靚仔！」

保錡在節目中指今次錄影前驚到想嘔，但實情是跟衣著有關 ── 平日衫鬆褲鬆，今勻卻以啡色三件頭西裝Look上陣，仲要打埋呔。（ViuTV提供）

曾俊華寸嘴 保錡「捱打」

訪問中，曾俊華盡顯幽默和寸嘴本色，保錡處於「捱打」狀態，當他問熱愛劍擊的曾俊華：「你玩嘅劍叫咩名？」，「薯片叔叔」秒速回應：「劍咪劍囉！」，令保錡非常尷尬，一同接受訪問的保險品牌創辦人顏耀輝見狀決心解圍，指曾俊華有出書，可以贈一本給保錡，相當抵死的保錡先答「唔使！」，旋即改口話「好啊！」，豈料曾俊華再向保錡「插一刀」說：「你未必睇得明噃！」

曾俊華幕前表現寸嘴，但保錡指對方真人其實相當友善：「我覺得佢好Nice，同埋真係好玩得，我覺得而家好少前高官咁貼地囉，例如同佢傾食蟲，佢真係話想研究下食蟲。之後佢又講下自己耍劍同有夾BAND，我發現佢同我都幾似，佢都係玩音樂，又喺電台開咪（商台《薯片鬚Music》），佢真鍾意做音樂，所以我都幾開心。」

ERROR四子相當識做，自彈自唱曾俊華愛聽的許冠傑經典作品《浪子心聲》，更與他一同Jam歌，使得對方非常高興。至於為何是這首歌？有段古！話說曾俊華年輕時曾在美國與其他亞裔朋友「夾Band」，樂隊中文名為「浪子」，正正是源自《浪子心聲》。（ViuTV提供）

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