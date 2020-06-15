【多圖】內地版《大長今》講述明代尚食局　電眼小花演李英愛角色

內地劇《尚食》由金牌製作人于正出品，故事圍繞宮中的一名小廚娘，如何力爭尚食局司膳之位，過程中更有不少烹飪比拼，網民將該劇視為內地版《大長今》，而對於飾演李英愛角色人選，卻是眾說紛紜，而本應最大機會擔正女一的白鹿，卻有另一齣重頭劇《玉樓春》在手，未有接拍《尚食》，下文為大家揭開女主角花落誰家。

韓劇《大長今》由李英愛主演，當年在港播出掀起了追劇熱潮。（劇照）

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于正不但一手捧紅了楊冪、趙麗穎、吳謹言，而且他亦製作過不少膾炙人口的劇集，包括《美人心計》、《宮鎖珠簾》、《延禧攻略》等等，但另一方面，于正也多次被指抄襲別人的作品，是非不斷，雖然如此，于正仍然浪接浪地推出劇集，而最新作品就有《尚食》，不過網民指內容似足2003年的韓劇《大長今》，也是講述一名尚食局的小宮女，靠著天賦烹飪才華，由宮女升至女秀才，女史到掌膳、司膳的過程，除了會大鬥廚藝，當然不少得陰謀詭詐，而《尚食》跟《大長今》的最大分別，只是由朝鮮搬到明朝永樂年間。

許凱在《尚食》演出《大長今》池珍熙的角色。（劇照）

對於《尚食》男女主角人選，也令網民萬分好奇，男一方面有憑《延禧攻略》跑出的許凱，至於女主角卻是傳聞多多，先是傳出于正愛將白鹿主演，可是由於白鹿忙於拍攝《玉樓春》，于正亦已否認白鹿有份演出，其他人選最適合莫過於在《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》兩次合作的佘詩曼，但角色要由少女演到熟女，阿佘未必能夠勝任，最新傳出的女一人選，是仍舊少女味濃的Angelababy，她曾演出《大漢情緣之雲中歌》及《孤芳不自賞》，不過網民最擔心是baby的拍攝檔期，若然跟之前的劇集一樣，要用大量電腦效果代替baby演出，隨時會將這齣內地版《大長今》毀於一旦。

同場加映于正旗下美女：