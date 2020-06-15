【乘風破浪的姐姐】陳松伶憶述抑鬱5年　再患卵巢囊腫無法生育

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》熱播，一班輕熟女外貌上完全看不出真實年齡，而港人熟悉的陳松伶也是參賽者之一，作為首位出場的女星，陳松伶又唱又跳張學友的《餓狼傳說》，表現搶眼亮麗，亦因此引起了觀眾的關注，但原來風光背後，她曾被閨蜜騙走逾億身家，父親病逝，更不幸患上卵巢囊腫需要進行手術，連串打擊令她患上抑鬱症，直至在內地跟現時丈夫張鐸相戀結婚，才走出人生谷底，下文跟大家回顧她如過山車的人生。

陳松伶曾在節目《跨界歌王》自爆患抑鬱症，仲講到全靠丈夫張鐸支持及養家。（影片截圖）

49歲的陳松伶，在《乘風破浪的姐姐》先聲奪人，但以魔術師造型唱歌的表現，顯出她寶刀未老，更引起網民熱話，而真正吸引觀眾眼球，是她在另一個節目《跨界歌王》中深情獻唱〈那個男人〉後，重提自己患上抑鬱症的經歷，她在內地遇上現時的丈夫張鐸，有長達4、5年的時間，陳松伶要停工休養，由丈夫張鐸賺錢養家，更說丈夫其實是她的恩人，陳松伶講到眼濕濕的時候，張鐸突然驚喜現身，陳松伶高興到緊緊擁抱丈夫，畫面超級催淚。

下圖有陳松伶精彩演出：

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早於14歲出道的陳松伶，天生童顏加上天籟靚聲，很早已成為無綫當家花旦，最為人熟悉的電視劇有跟黎明合作的《天涯歌女》及與鄭伊健合作的《笑看風雲》，近作有《福爾摩師奶》，26歲時跟張學友合演歌舞劇《雪狼湖》，但原來在她最風光的時刻，於2005年她卻被經理人及閨蜜騙盡逾億身家，更被趕出寓所，此時陳松伶不幸患上卵巢囊腫，需要進行手術，所以她結婚多年一直未有生育，人生由高處跌落低谷，大受打擊下，令她患上抑鬱症，最嚴重時甚至有輕生的念頭。當時陳松伶轉到內地發展，更遇上現時丈夫張鐸，雖然陳松伶比丈夫年長9年，但二人婚後十分恩愛，而且二人投資房地產大有斬獲，手持逾億元物業，現時陳松伶參加《乘風破浪的姐姐》，純粹玩票性質，保持人氣，繼續享受跟丈夫的甜蜜生活。

下圖有陳松伶歷年樣貌變化逐格睇：