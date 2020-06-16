【後生仔傾吓偈】25歲KOL點用20萬做業主?　換樓真係好重要

馮盈盈同陸浩明都曾經成功做過業主，但目前都係租樓住。

最新一集《#後生仔傾吓偈》以買樓為主題，喺一眾後生仔當中，唯一有樓揸手嘅竟然係25歲嘅KOL Kelvin（馬景華），而非兩位大台花旦小星馮盈盈或者陸浩明。

Kelvin 喺屋企人幫助、自己投資有道，去年成功做業主。

Kelvin 2017年加入無綫後，拍劇機會寥寥無幾，就連《#後生仔傾吓偈》亦唔係集集有份，要做到25歲有樓揸手，Kelvin就話「換樓真係好重要」，他透露在18歲時以200萬左右，買入一間二百呎的居屋。「當時嘅一成首期，自己比啲屋企人又比啲，後來居屋升值到300萬我就賺到人生第一桶金。」Kelvin就係咁，拎住呢一桶金，去年買入大埔新盤樓花，售價為6百萬，四成首期繼續係屋企人一半自己一半，120萬對於佢嚟講絕對係輕鬆，就連資深物業投資者葉景強King Sir同馮盈盈都覺得Kelvin非常識諗，馮盈盈表示：「好多年輕人都覺得要上車好似好難，但其實呢個係睇個人選擇或者奢望，因為大家可以永遠覺得第一次上車一定要係dream house，但其實咁有啲不切實際，如果以為第一次買樓就可以買到dream house，係無可能，要存好多年錢，同埋要好大先追到通脹。一嚟應該要實際啲，上咗車先再隨趨勢慢慢換單位。」