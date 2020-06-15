那些我愛過的人│黃翠如角色唔討好但吸引　最大亮點係陳自瑤

《那些我愛過的人》故事由一宗車禍開始，林文龍同黃翠如二人的另一半因車禍離世，黃翠如更在意外發生現場生女，這宗交通意外，馬貫東、連詩雅亦在場，二人同樣在這宗意外留下不愉快經歷，劇情主要是圍繞這四個人的感情故事．．．

《那些我愛過的人》又一宗車禍引發兩個家庭的故事。

劇集最重要的是追看性，如果是愛情為主綫的，一定要令觀眾愛上兩對男女主角，先說第一男女主角林文龍及黃翠如，林文龍演繹方式可能有觀眾覺得太淡，但作為一個喪妻的拳擊教練，未走出傷痛情緒，林文龍用生活化的方式演戲是合理的，至於黃翠如兩年沒有劇出街，大家都非常留意她的演出，還記得當年有網民笑她面癱，沒有表情，相信今次她亦有相當的壓力。

黃翠如飾演喪夫兼要獨力照顧女兒的母親，有很大的黑暗面，角色好唔TVB

首先黃翠如這個角色不討好，雖然經歷喪夫之痛，老公生前亦偷食，但相信觀眾一開始應該不會喜歡這個角色，因為黃翠如對胞妹書文（連詩雅飾）不是太好，怪她同自己老公有染，但另一方面又要求妹妹幫她的大客（趙頌如飾）接生，以免失去她的保險大客仔，之後又責怪妹妹不來自己個女生日會，但又不會嘗試理解對方感受，黃翠如這個角色基本是自私，不過這才好看，這才是一個貼地的角色，ＴＶＢ劇以前就是太多完美好人，好人到不會存在這個世上，沒有任何黑暗面，黃翠如演繹得相當到位，特別在第三集，交待她結婚前的狂放生活，到見到丈夫撞車離世，再望著屍首依然對老公充滿恨意，然後同奶奶（馮素波飾）生活，壓抑著對他兒子怨恨，幾個層次的演繹很流暢，不會因為網友當年的狠批而「做多咗」

陳自瑤飾演黃翠如的閨蜜，男女關係開放，但拿捏準確，觀眾會喜歡佢。

除黃翠如及馬貫東外，劇中最大亮點是陳自瑤，一直以來大家只會談論她同王浩信的婚姻，她任何演出大家都不太關心，直至《黃金有罪》開始有人留意她的演出，而這一次她飾演黃翠如的閨密Sabrina，暫時她的故事都是夾在黃翠如同連詩雅中間發生，未開始發展她的故事，有她的出現是劇中的輕鬆位，她飾演一位感情開放的保險女上司,這種角色一不小心就會令人覺得太造作和討厭，但陳自瑤演得很自然，從影16年,除了四葉草，妳不會記得任何角色，但今次一定記得她叫Sabrina。



愛情綫是這部劇的主軸，要令觀眾有代入感才會覺得好看，首五集見得最多的是林文龍同黃翠如，二人由撞見到認識，有一些場面編劇設計得有心思，例如林文龍同黃翠如第一次身體接觸，林文龍在黃翠如手背寫字，之後黃翠如以還錢為由，幫林文龍裝電子貨幣app，相方因而交換了電話號碼，設計得自然有心思，不過二人在coffee 刀ss1s1