【多圖】鞠婧禕被翻出選秀舊片段　4000年一遇美女消失無蹤

凡走過必留下痕跡，只是看何時才被翻出黑歷史，近日內地綜藝節目《天天向上》，主持人為同系列節目《追逐夢想的哥哥》宣傳，提到其中一位導師錢楓，他被譽為「藝人名燈」，皆因他曾在選秀節目中，先後淘汰王俊凱、蔡徐坤及鞠婧禕，甚至連王一博也未能進入他的法眼，而以上藝人現時在內地紅到發紫，但錢楓被取笑「好眼光」之餘，卻令鞠婧禕躺著也中槍，下文為大家帶來她的過去。

鞠婧禕樣子標緻，卻多次傳出整容疑雲。（鞠婧禕微博）

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內地不少藝人也是參加選秀節目出道，但若然時機未到，又或者遇上未具慧眼的評審，往往會蹉跎歲月，而內地主持人錢楓，他曾經在選秀節目《向上吧！少年》中擔任導師，卻將多位未來紅星淘汰，包括王俊凱、蔡徐坤及鞠婧禕，現時人氣爆燈的王一博，也曾被他嫌棄未夠班，可以昔日一班新人，現時在內地闖出一片天，也令當日淘汰他們的錢楓十分尷尬，不時被人重提舊事揶揄一番。

錢楓曾在選秀節目中淘汰鞠婧禕。（天天向上微博）

近日《天天向上》宣傳同系節目時，又講到錢楓的代表作，之後播出王俊凱、蔡徐坤及鞠婧禕三人的參賽片段，當播出鞠婧禕的唱歌片段時，竟然見到她是細眼寬臉鼻扁扁，皮膚亦較為黝黑，跟現在水汪汪大眼睛，瓜子口臉的樣子判若兩人，跟4000年一遇的艷名，可說是風馬牛不相及，更惹來她的整容疑雲。該節目本來只是取笑錢楓製造效果，想不到令鞠婧禕躺著也中槍，相當無辜。