江嘉敏否認同馮盈盈不和：而家我哋係冇事

早前馮盈盈被拍下與賭王兒子何猶亨一起出海遊船河，因此二人傳出緋聞，事後盈盈迅速否認這段戀情。她更指這個遊船河活動是「好姊妹」江嘉敏介紹她出席，不過江嘉敏否認，反而指是盈盈邀請她去遊船河。江嘉敏更在Ig出post說「知人口面不知心」令人懷疑在說馮盈盈。

早前傳二人因遊船河事件而不和。（陳順禎攝）

二人今天（15日）同場出席TVB Amazing summer的記者會，雖然交流不多，但也大方合照和一同接受訪問，在接受《香港01》訪問時候二人表示不尷尬，盈盈說：「其實我都唔明白點解會尷尬，咁大家一齊工作露面都唔係第一次嘅事。」江嘉敏坦言：「絕對沒有不和，我希望大家唔好再亂講同亂寫，咁我哋依家係冇事。」

盈盈不希望再對游船河事件作出更多回應。（陳順禎攝）

盈盈再補充是外界想得太多：「現實中真係冇咁戲劇元素，首先我哋比較忙，近期都少用社交平台超過半個月，所以冇太留意外界講乜而影響我哋嘅感情，我哋感情係不變㗎。」提到江嘉敏在Ig說的「知人口面不知心」令人懷疑在說馮盈盈，她說：「個人社交平台抒發個人情緒係一件正常事，所以大家唔好想太多。遲下抄句歌詞會話係咪情傷，都會有呢類事件發生。希望將來再出post自己都小心啲。」