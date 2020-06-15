收視滯後報告｜《降魔的2.0》成全年第三　相信三甲位置已成定局

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是6月1日至6月7日。今次報告重點當然是《降魔的2.0》的全劇總收視，雖然未能登上2020年的收視冠軍，但也能穩佔第三的位置，在疫情慢慢消散後，相信之後的劇要打破這個紀錄相當困難。

《降魔的2.0》結局篇收視29.3點，全劇總收視29點，以馬國明早幾年說收視的準則，今次絕對是高高高收視！但放在今年，就不算是十分高，事關兩套警匪片《法證先鋒IV》有36.3點，《機場特警》有33.2點，《降魔的2.0》只能排在2020年的第三位置。不過，鑑於疫情情況愈來愈正面，之後的劇集未必再能衝上30點，因此《降魔的2.0》的三甲位置應該十分穩陣。

《降魔的2.0》不錯。（劇照）

即睇2020暫時收視排行榜：

+ 3 + 2

新綜藝節目《兩個小生去Camping》錄得19.5點，袁偉豪和周柏豪兩位小生看來觀眾也十分受落，雖然未算很高收視，但至少貼近20點。柏豪除了分享了太太的出現對她的改變外，更講到他差點做了一件「大家以後唔會再見到佢」的事。

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+ 28 + 27 + 26

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均27.2點，最高收視周二(2日)晚28.9點。《降魔的2.0》周一至五平均29.3點，最高收視周五(5日)晚大結局31.4點，亦為該劇開播以來最高。《飛虎之雷霆極戰》周一至五平均27.8點，最高收視周四(4日)晚28.4點。《仁心解碼II》周一至五平均6.6點，最高收視周五(5日)晚6.9點。《降魔的2.0》大結局7天跨平台總收視31.4點、全劇短視頻總瀏覽人次超過1,500萬，6月6日《萬眾同心公益金》電視版7天跨平台總收視18.4點，網上直播加短視頻總瀏覽人次超過281萬(截至6月15日上午6時)。

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