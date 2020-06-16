林秀怡獲TVB「解凍」：好似事隔一年再返TVB

TVB藝人林秀怡因為上年在個人社交網站發表社會運動言論後，遭TVB雪藏，事隔近一年，秀怡終於被解凍，在昨天（16日）她便回到公司出席TVB Amazing summer記者會，宣傳她有份主持的綜藝節目，「真係有啲時間，好似事隔一年再返TVB。不過都唔係嘅，中間都有返嚟。」

對於觀眾終於再能在TVB見到她：「其實都唔係話雪藏，只不過係咁啱冇嘢做。咁啱等公司安排，每次都係。」對於未來會否再拍劇，秀怡表示未知道：「都係等公司安排，公司幫我安排緊其他節目，希望之後長做長有。劇集都傾緊，因為都要睇下有冇角色啱做，因為我咁嘅樣同身型，好難演靚女，因為好多角色都係靚女。」

秀怡希望疫情快點過去。（IG/ @kirbysau）

其實這一年秀怡幕前的工作量是大大減少，她坦承令到日常生活是有壓力，所以除了與朋友合資做飲食生意，她透露將在7月與朋友合資經營美容院生意。除了演藝事業，各方面的事業秀怡搞得有聲有色，譬如YouTuber、飲食、網店等，因此可能會令她產生放棄做演員的想法，她笑言：「中間可能有一段時間心灰，但係始終覺得我好鍾意做戲同做主持各方面，所以冇放棄。」

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