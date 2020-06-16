許光漢繼古天樂林俊傑之後擔任汽車代言　雙面Look無對白秒殺粉絲

29歲的台灣藝人許光漢，因為參演劇集《想見你》而成為「人氣王」，而且紅到對面岸，微博帳戶粉絲數目暴增至接近455萬，並簽約新成立的經理人公司「合力極光」，專責中國內地市場發展，身價不可同日而語。

據知，許光漢現時正身處內地，繼續拍攝他有份擔正的電影《你的婚禮》，就連他的演戲事業起點「Q place表演教室」在台灣陽明山舉辦的「植劇場2」訓練課程亦無暇出席第一課，要稍後時間才能夠歸隊。

藝人紅不紅，說來很虛無，撇開演出機會，廣告代言多寡才是紮實指標。過去半年，許光漢挾《想見你》的超高人氣，已先後獲得至少9個品牌代言合約，包括Calvin Klein Jeans、Bobbi Brown、Atelier Cologne和L'ORÉAL MEN EXPERT系列，據台灣媒體報道推算，許光漢收入破千萬台幣。

在Cadillac的廣告中，許光漢以「雙面Look」造型示人，其中一款他穿上黑色暗紋西裝，再戴上幼框眼鏡，有如商界精英，相當有型。（廣告截圖）

在Cadillac的廣告中，許光漢以「雙面Look」造型示人，另一款他穿上牛仔褸和衛衣，乍看有點似《想見你》劇中的李子維，感覺佻皮。（廣告截圖）

古天樂曾為Cadilliac代言 用廣東話旁述

近日，美國汽車品牌公司Cadillac推出CT4房車系列的宣傳，並宣布由許光漢擔任代言人。廣告中，許光漢以「雙面Look」現身，一個架上幼框眼鏡，襯黑色暗紋西裝，一身商界精英的形隊示人，而另一款則是身穿牛仔褸配衛衣，乍看有點似《想見你》的李子維，感覺佻皮，迷倒不少粉絲。

其實Cadillac在香港不算受歡迎，有車迷認為車身太大、四方起角欠美觀，而且相當「大食」，所以這個品牌多年來都集中發展內地市場，而且經常邀請明星擔任代言，之前出現過的有古天樂（XT6）、林俊傑（CT5）、胡歌（XT6）和內地女歌手虞書欣等，絕對星光熠熠，而許光漢則是第三位香港和台灣藝人擔任代言人。。

其中古天樂的廣告最特別，事關他放棄用普通話旁述，反而用廣東話讀出用書面語寫出來的宣傳語句，有夠奇怪，不知道是否因為當年拍攝車胎廣告爆出「輪胎能」笑話之後陰影太深，決心不再「煲冬瓜」。

因為台劇《想見你》而竄紅的許光漢，近日繼古天樂和林俊傑之後，擔任美國汽車品牌Cadillac廣告代言人。 (網上圖片）

古天樂2019年7月曾為Cadillac的XT6系列擔任代言人。（網上圖片）

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