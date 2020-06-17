【東張西望】揭交友App援交騙案過程　比特幣ATM變「鹹濕吸水機」

由親戚／朋友在內地入院／犯事、到假冒入境處盜取個人資料、交友網站上發生的借錢事件，騙徒手法層出不窮，而不論新聞、節目、甚至戲劇題材都有教大家如何應對，但騙案依然不斷發生。

騙徒手法層出不窮。（影片截圖）

近年交友App愈來愈受歡迎，原意是打破地域界限的交友平台，但卻意外成為了性交易平台，暗地裡充斥各式各樣的援交、Part-Time 男/女友等溓汲金錢的「關係」，亦吸引了一班「好色之士」，同時又吸引到不少騙徒利用「性交易」去騙財。古有云「色字頭上一把刀」，即使諺語老土，中招者的數量仍每日更新。早前TVB節目《東張西望》就接到「受害人」提供資訊，揭開「假援交、真騙案」的內幕。

受訪者表示對方會不斷要求自己「付款」。

把聲真係好好聽

相信不少人都有聽過「點數卡騙案」，騙徒會要求「顧客」以點數卡作為貨幣去交易，不過可能點數卡技倆用得太多，受騙的人愈來愈醒，所以騙徒們在近日亦將「代幣」升級，將原本由要求「顧客」去便利店入點數／過戶，進化到直接到虛擬貨幣自動櫃員機上過戶「付款」，而且某類虛擬貨幣自動櫃員機更設置於酒店大堂內，令整個性交易的「可信性」大幅提高。不過，此類騙案通常非一次性交易。《東張西望》節目上的受訪者表示，在第一次交付「酬勞」之後，騙徒會繼續巧立名目去要求「顧客」繼續付款，例如「保險金」、「消費金」等，而節目中的受訪者總共支付了6次款項，總共3萬多港圓，其中一萬元更是向家人借來的，但到底為何他會連續受騙，他直言：「因為佢把聲好好聽。」

睇睇呢位受害人點中招：

+ 15 + 14 + 13

由於「客人」需要多次「付款」，所以「客人」需要在櫃員機附近徘徊或停留，期望可以交完錢後一親美人香澤，可惜到最後，男人的兩大煩惱：女人和金錢，都因為在 App中一掃而空。攝製隊實地探訪這些櫃員機，在短短半小時內就已經有幾位「兄弟」透過櫃員機過掃再於酒店大堂徘徊一段時間。而攝製隊亦曾向其中一位查詢，經半小時勸告，「客人」才開始明白自己原來是「受害人」，繼而報警求助。

其實受害者會持續付款，原因除了是「對方」的聲音夠悅耳之外，其實最主要令「客人」受騙的原因是對方會在過程中套取「客人」的個人資料，從而在「客人」拒絕再付款時進行勒索，聲稱會威險「客人」的家人或朋友。而節目亦訪問了警方，他們指即使大力呼籲巿民如何防範「網上騙案」，報案數指反而不路反升,更有持續增加的現象，最高涉及金額更達至50萬。

好心你哋唔好再擺啲女仔嘅相出嚟呃人啦，欺騙人哋感情，咁畀心機畀錢出嚟識朋友，但原來係呃人嘅，真係好過份，離譜囉！ 受害人Simon

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