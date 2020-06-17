小儀爆開電視人工高過TVB：之前都係象徵式

小儀表示若金剛加Soko和她一起做節目會十分有趣。（陳順禎攝）

阮小儀離開TVB後，成為自由身，她立即被香港開電視招手拍攝節目《酒勻全香港》。這次小儀與和泉素行（Soko）擔任主持，而Soko很像小儀的舊拍檔金剛一樣，就是廣東話說得不流利和有口音，她說：「我發現咗我另外一個天賦，好多人聽唔到佢（金剛）講咩，我可以即時傳譯。Soko都係一樣，佢啦金剛我都可以翻譯。」



離開效力多年的TVB，到第二間公司工作，心情上小儀是有轉變，「其實喺TVB都好多年啦，但TVB都令我學到好多嘢。兩間公司製作上真係好唔同，人手方面TVB係多啲，而呢邊嘅緊密關係多好多，同埋呢邊多好多自己想玩嘅玩法，可能因為轉變咗環境，新鮮感多咗。」

小儀笑言這個節目非常符合她的性格，可以痴飲痴食。（陳順禎攝）

小儀不續約TVB時候，有傳TVB有加人工挽留，不過她透露只是象徵式的加：「我有同商台傾過，因我眼見其他兩個電視台節目真係做得幾好，所以話不如試下去其他地方。同埋唔試過又唔知會點。Feel到如果繼續落去都係類似工作，咁不如去試下其他。」小儀坦承跳出TVB後，在開電視拍攝節目是人工比較高，但是多少當然是秘密：「人工高啲，唔只係我講，每一個都咁講。兩邊台俾嘅錢都好過之前，因為之前都係象徵式。」