雷有輝暑假開騷　被隊友禁唱太極金曲：年尾舉行太極35周年演唱會

太極主音雷有輝將於8月15-16日西九文化區戲曲中心大劇院舉行兩場音樂會。

太極主音雷有輝將於8月15-16日西九文化區戲曲中心大劇院舉行兩場音樂會，鑑於政府頒佈的限聚令，於6月18日（星期四）「太極」Facebook專頁（太極樂隊 Tai Chi Band）直播記者會，宣布演唱會細節，跟樂迷與眾同樂。Patrick找來眾兄弟拍片撐場，Gary Tong、蛇仔、Hi-Fi德、Ricky夾埋做戲「扮不和」，期間眾人演技甚好，Ricky話「唔想再提雷有輝」，而Gary揚言禁止雷有輝在個人騷唱太極歌曲：「因為呢次係個人騷，最好分翻開少少，唔好唱太極啲歌，何況佢都大把選擇。」

Patrick就話單飛開騷先知道隊友的重要，期待12月太極再重組：「頭先段片就講笑嘅啫，今次反而係佢推我出嚟，叫我炒熱Fans團火先，之後年尾我地再舉行太極35周年演唱會。」

直播期間，Patrick搵來圈中好友拍片撐場，包括：張衛健、梁漢文、蘇永康、林子祥、林德信和鄭中基。梁漢文和蘇永康指Patrick「太遲」單飛開騷，明言要與他組成「新Big4」；而張衛健就點唱雷有輝「光頭」加勁舞唱《足球小將》；鄭中基就講笑話自己歌比太極好，提議歌單唱自己作品；林子祥就要求他原Key唱《敢愛敢恨》，提醒對方別「走音」；而林德信大膽話單飛開騷「麻麻地」，自薦做演唱會嘉賓。

現疫情稍緩和，Patrick就話做足準備功夫，令樂迷安全入場聽歌：「主辦方準備咗口罩比每一個入場樂迷，同埋會為每一位探熱，確保大家健康入場聽歌。」

Patrick就話單飛開騷先知道隊友的重要，期待12月太極再重組：「頭先段片就講笑嘅啫，今次反而係佢推我出嚟，叫我炒熱Fans團火先，之後年尾我地再舉行太極35周年演唱會。」