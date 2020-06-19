錢小豪遺憾未能陪伴龐景峰成長　靠「殭屍」重拾父子情

錢小豪16歲已經擔任電影男主角，入行多年工作上總算滿意，但生活上佢就有點小遺憾，呢日佢接受梁梓禧（Roland）主持節目《是敢的》訪問，細訴與囝囝龐景峰父子情，遺憾當年未能陪伴對方成長，盡顯鐵漢柔情一面。

錢小豪接受梁梓禧主持節目《是敢的》訪問，細訴與囝囝龐景峰父子情。

自小深受武俠電影影響，錢小豪愛上習武，更因為史泰龍嘅《Rocky》令佢14歲毅然輟學，參加邵氏武術訓練班，展開銀色旅途。16歲就當上電影男主角，1985年憑電影《殭屍先生》爆紅，接踵而來接拍一系列殭屍片，坦言拍到厭倦：「四、五年來都是拍這類片種，覺得自己很沒用，個人好厭倦，導演好像忘了讓我去演其他角色。」為求逃脫殭屍，錢小豪寧願衝出香港，到台灣拍文藝片、到內地演反派，至千禧年代，更轉戰幕後發展。

錢小豪接拍一系列殭屍片，坦言拍到厭倦，為求逃脫殭屍寧願衝出香港，到台灣拍文藝片、到內地演反派，至千禧年代，更轉戰幕後發展。

經歷兩段婚姻的錢小豪，自言係個唔浪漫嘅男人，最遺憾係未能睇住大仔龐景峰成長：「景峰兩歲開始就很小跟我見面，很難見證他的成長，就算見面也有限制，一星期只能見兩小時，所以很多事情也沒跟他說，他的成長，對於我來說是一片空白，直至他出國讀書，我更加少跟他聊天和來往。」曾以為會失去這段父子情的錢小豪，因為一套內地的殭屍電影《生化藥屍》，令他們重拾父子情，他謂：「電影找了兒子飾演我的年輕版，拍攝過程中，難得有半年的相處，他不斷叫著我爸爸，聽到真係開心到喊。」現時錢小豪跟龐景峰合作了三部電影，而且在剛剛拍攝的電影中，二人飾演師徒，難怪錢小豪大叫溫馨：「感觸良多，兩父子可以合作，要珍惜這段緣分、難能可貴。」

錢小豪龐景峰父子。（資料圖片）