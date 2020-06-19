【矚目配角】敖嘉年飛躍過後世界依舊 ：學識唔好比自己太開心

翻查資料，歷年在台慶中獲「飛躍進步男藝員」的陳豪、林峯、黃宗澤、馬國明、王浩信、王祖藍、何廣沛等人，均能做到真正的進步，如今更是穩坐一線小生之位。不過凡事都總有例外，曾也是飛躍男的敖嘉年，直到今年初離開無綫時，只嘗過一次第一男主角的滋味（該劇為賀歲劇《新抱喜相逢》），說不失望是假的。「不時都會失望，所以我不會讓自己太開心，因為不想太傷心，很奇怪吧？」如果以無綫的生存法則來看，一點都不怪。

敖嘉年早年與太太開設了製作公司，但一直因工作關係而未有太多參與，直到最近因疫情關係，才有時間了解當中的運作。「當初並非生計而成立，而係她的主意。」（梁碧玲攝）

敖嘉年中五畢業後做過電台DJ，從未想過做幕前的他，在98年加入了無綫成為合約藝員，由《城市追擊》外景主持作為起步點，到後來成了金牌監製李添勝的御用演員，扮演過智障人士、江湖大佬、邪教教主、敗家仔等角色，對從未接受正規演戲訓練、連劇本都不會看的他來說，完全是賺到笑。

09年，敖嘉年獲飛躍進步男藝員，對手有李思捷、黃浩然、趙永洪、鄧永健。（影片截圖）

「所以一直都很感恩，因為很多東西都是TVB給予的，既可以學習，又有薪水，雖然過程漫長亦很艱困，但我認為是自己賺了。」敖嘉年加入無綫初期，由於身兼電台工作，所以收入尚算穩定，到後來開始拍劇，被迫放棄了電台工作，但卻開拓了在拍賣網站eBay的副業：「專門賣一些釣魚用品，由內地取貨後，拍照、回覆買家問題、包裝寄貨一手包辦，每天重複以上動作去維持生計，所以當時收入又不算太低。」

《巾幗梟雄》系列雖令敖嘉年的演技得到認可，但卻未有為他的事業帶來極大的變化。（影片截圖）

希望愈大 失望愈大

敖嘉年口中所謂的艱辛，是如何在圈中浮浮沉沉、收入有限的情況下，說服自己留下來。「唯有繼續發夢才可以，如果沒有這個夢，相信已經離開很多年，甚至根本會入行。不時都會因『到底還可以怎樣』、『到底我是否不適合做這工作』而感到掙扎，但一覺醒來又會忘得一乾二淨，不時去胡思亂想，我猜很多同行都會這樣。」09年，敖嘉年因《巾幗梟雄》敗家仔蔣必文一角而獲「飛躍進步男藝員」，在續集經常被欺負的「排骨仔」亦躋身男配角最後五強，種種迹象，令他曾一度以為自己可以得到更多。

敖嘉年無綫TVB時，最不捨是曾經合作過的同事。（受訪者提供圖片）

「排骨仔之後，很多前輩都告訴我『你會唔同晒』，事實上真的變得不一樣，但是否很厲害呢？又不是我心目中那一回事，所以……正因為太多控制不了的變數，令自己不敢抱太大希望。以前會希望相輔相成，但現在會提自己做好本份就可以了，因為談好的事情可以一下子變零、拍攝好的也可以全刪減，所以要學會不要太執著 。」

敖嘉年因ViuTV的《中佬唔易做》而做外賣員，過程中狀態百出，試過電話無電、落雨淋到內褲都濕透，但他認為是一個不錯的工作經驗。

平常心 看得失

或者是因為試過太多次與演出機會擦身而過，所以敖嘉年在訪問中不時提到「不要太開心」，不難想像早年的他有多鬱結。「不時都會失望，所以我不會讓自己太開心，因為不想太傷心，很奇怪吧？能擁有，會說句多謝，沒有了當然會不開心，但不會太過沉溺，因為遇過太多，已經盲目了。」失望歸失望，但敖嘉年一直覺得無綫待他不薄，但可曾感到自己的好不如別人的好呢？他說：「不能抱有這心態，這會令自己很辛苦、會死。因為太多東西要比，人難免會有這種心態，所以要訓練自己的思維，挺辛苦的。」不計較、不執著 ，但切記要保持心中一團火，說來簡單，但要做到並不容易。「想做的繼續做，但不要讓自己太開心，又不要讓自己太不開心，保持中庸就最好。」

敖嘉年參與電影的機會不多，但有《葉‘問》的機會已夠回味。（IG圖片）

有計劃地跳入大海

2016年敖嘉年由經理人改簽部頭合約，開始到國內發展，至今年初，正式結束與無綫24年的合作關係，他以跳出大海形容這個舉動，並感謝不少圈中前輩從中指教。「自己去洽談工作有過不少不愉快的經驗，但幸好未有金錢上的損失，試過 談到一半又或是拍完第一天感覺怪怪的，然後馬上跟對方收錢保障自己，唯一可惜是浪費了想把角色演好的心機。」近年不少藝人離巢，敖嘉年認為如果有足夠的能力去應付所有問題、有完善計劃的情況下，去看看外面世界有多精彩其實並非壞事。「當我選擇離開時，屋企人的所有意見我都會聽，他們會分析好與壞，所以我一直都不是孤獨地去面對這件事。」