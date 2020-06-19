【殺手】56歲黎耀祥操到6嚿腹肌勁吸睛　李佳芯「MK味」嚇親網民

唔知道Ali成為殺手過程會點呢？（TVB劇照）

《飛虎之雷霆極戰》即將踏入結局篇，緊接其後的便是由兩大視帝陳豪及黎耀祥與視后李佳芯主演的劇集《殺手》，將於6月29日晚上9:30播出。

《殺手》這套劇集在2018年8月時候開始拍攝，當時公布造型時已令大家非常期待，尤其是龔嘉欣的造型，一身妖艷濃裝打扮非常搶眼。其實這套劇集殺青時曾傳出會在2019年播出，不過疑似因李佳芯發表社會言論導致抽起延遲播出。

TVB今天（19日）於其官方IG帳戶率先公布劇中照片，讓網民先睹為快，其中有黎耀祥、陳豪、龔嘉欣、高海寧、李佳芯（Ail）和樊亦敏。其中一張照片成為網民焦點，原本Ali在這劇中的造型是相當斯文像鄰家女孩一樣，但這張照片是她全身魚網透視裝打扮再加上粉紅色頭髮「MK味」勁濃，給人感覺非常叛逆和搶眼，這已經令網民期待劇中Ali如何由鄰家女孩變成殺手。而視帝黎耀祥為了這劇集日夜操練，付出極大努力，練成6塊腹肌令人佩服，溫馨提示他今年已經56歲了。另外一個焦點便是在TVB IG的#Ali的名字竟然被放在龔嘉欣和高海寧的後面，不知道是否別有用意？

《香港01》特意找了Ali問這造型的事情，她笑言一點也不習慣：「粉紅色假髮魚網絲襪+短褲+小背心＝不是我，，因係我身上一啲都唔性感。」Ali也不怕劇透給觀眾知道，她是借了龔嘉欣的戲服來穿：「我就係要扮佢，係佢啲戲服嚟㗎。（網民）認唔到就好，劇情講我做臥底扮另一個人。」

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