【李嘉欣50歲】初出道TVB欲極速捧紅　代表作與洪欣關係勁複雜

有「大美人」之稱的李嘉欣明天（20/6）正式踏入50歲，雖然她結婚生仔後已絕跡幕前，只是偶爾在訪問節目中亮相，但上年突然技癢在內地綜藝節目《演技派》復出，飾演絕色美人楊貴妃一角，與「唐玄宗」吳鎮宇鬥好戲！不得不提，李嘉欣的處女作《花月佳期》（1989）便是與吳鎮宇合作，同劇還有郭晉安、藍潔瑛、鄧萃雯、陳庭威、歐陽震華和吳岱融等演員。

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入行即擔正

李嘉欣參加1988年度《香港小姐競選》奪冠後入行，當年18歲的她旋即與無綫（TVB）簽下為期5年合約，一出道即擔正，在《花月佳期》中飾演酒店酒吧侍應徐薏，本來快與世昌（郭晉安飾）結婚，卻因「二世祖」大為（吳鎮宇飾）的金錢攻勢而心動，披嫁衣準備拉埋天窗做少奶奶之時，竟然被人挾持，令人大感意外。之後，李嘉欣亦於處境喜劇《都市方程式》（1988）和短劇《摩登小男人》（1992）中客串，先後與郭富城、鄭丹瑞談情。

李嘉欣客串演出《都市方程式》第139集，該集名為《青春夢美人》，講述在宋啟源（郭富城飾）的少男戀愛夢。（《都市方程式》畫面）

《原振俠》獻身吳岱融

在離開TVB前，李嘉欣已經開始參與電影演出，先後拍下《倩女幽魂2之人間道》、《鹿鼎記II神龍教》等電影，而她最後一部TVB劇，便是1993年播出、改編自倪匡作品、梅小青監製的《原振俠》。劇中黎明飾演原振俠原本與藍綾（洪欣飾）相戀，後來藍綾因腦部被注入殺人犯的細胞欲殺死原振俠，海棠（王菲飾）為救原振俠而槍殺藍綾，而來自神秘組織的黃絹（李嘉欣飾），本身與原振俠屬敵對關係，但因為後來她被植入藍綾的腦細胞，所以愛上原振俠，並一次又一次為他解圍，甚至向金石（吳岱融飾）獻身求對方為原振俠解毒，角色演繹上頗有難度，絕對是李嘉欣TVB時期代表作。

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雖然李嘉欣在《原振俠》後半部份較為重要，而洪欣則在前半戲份較多，兩人仍然有不少對手戲。（《原振俠》畫面）

《原振俠》第一集已經有李嘉欣和黎明共舞場面。（《原振俠》畫面）

李嘉欣2008年嫁給富三代許晉亨，婚後過着少奶奶的幸福生活，點擊下方圖輯睇下「香港第一美人」有幾靚：