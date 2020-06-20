【多圖】苗僑偉愛女早於歐洲出道　29歲苗彤拍打戲身手了得

三哥苗橋偉囡囡苗彤今年29歲。（資料圖片）

原來苗彤早喺2015年已經開始演戲。（IG：@phoebemiu）

近年好多星二代陸續入行，三哥苗僑偉戚美珍一對仔女，都遺傳咗父母優良基因，曾多次傳出各公司希望簽三哥大女苗彤（Phoebe）入行，甚至話TVB游說佢參選港姐。不過原來Phoebe除咗喺外國做攝影工作，仲早已喺歐洲參與不同拍攝工作，身手仲唔錯添。

現年29歲嘅苗彤，不時喺IG分享加拿大嘅生活，見到佢早前分享一段打戲，身手俐落好有三哥風範﹗喺IMDb查到Phoebe嘅介紹，指佢：「就讀於英國學校，沉醉於運動中，她在大學游泳和籃球比賽方面有參與訓練和比賽，同時完成了以戲劇為重點的IB文憑課程。從不列顛哥倫比亞大學獲得文學學士學位後，她於2015年開始從事演藝事業。及後，她出現在電視節目中，如《Upload》同《Get Shorty》，同時亦演出過電影《Parabola》、《Die in A Gunfight》同埋《The Past Never Dies》。」

IMDb有苗彤嘅簡介。（IMDb網頁）

三哥近日受訪時承認囡囡入行拍戲，不過唔想靠父母名氣所以選擇於外國發展。Phoebe之前接受《香港01》訪問時，曾被問到會唔會想同爸爸同場拍劇，佢就話興趣不大：「冇特別想同佢合作，因為公還公，私還私，佢係受歡迎，但佢係我daddy，唔一樣。」