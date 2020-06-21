那些我愛過的人│幕後專訪　總監製關樹明：為你所愛的人做多一點

緊接《降魔的2.0》播放的《那些我愛過的人》，收視雖然未公布，但在網上口碑不錯，幾位主要演員的演出，觀眾亦覺得動人，而製作團隊總監製關樹明、監製關文深、編審彭美鳯就希望觀眾除了娛樂之外，更能感受到劇集的主要信息，總監製關樹明：「這套劇想帶出的是只要為你所愛的人做多一點點,那怕是很少的事都會有很大的變化。」

《那些我愛過的人》監製關文深、總監製關樹明、編審彭美鳯，三人希望觀眾感受到劇集的信息，能夠關心身邊的人更能活在當下。(葉志明攝)

《那些我愛過的人》創作理念?



編審彭美鳯：「故事由2018年開始構思，我們覺得香港好久沒有一套關於「愛」的電視劇，創作意念是想帶出人與人之間的愛同活在當下的感覺，故事就想以這一個主題為重心，我們發展故事時就想起，每個人都會經歷不開心的事，朋友有病、家人離世或者自己事業的不如意，我們最後選擇車禍這個事件，因為大部人或多或少對車禍有印象，可能不好彩亦經歷過,我們想用大家身邊發生，令你好有感覺的事，車禍只係一個戲劇元素引入，最主要想探討的是不幸，活在當下愛你身邊的人，好像故事入面的主角，發生在他們身上的事，可能是他/他的錯又可能不是他/她的錯，好像林文龍他是活在過去，帶著遺憾，不停為著過去的事而懲罰自己，但其實他更應該珍惜身邊的人。黃翠如就是活在將來的人，她是一個事情未發生就會好擔憂的人，每日都令自己好忙，好驚再失去自己愛的人，但可能就是這種過份擔憂而忽略身邊妳需要愛的人，這套劇是希望觀眾看完會感到一點暖。」





總監製關樹明：「這個故事觀眾會感應強烈，就正如今次疫情大家都沒有想到會這麼急促，意外沒有人能預期亦沒有人想發生，但對不起，發生了，那我們應該如何面對?好多香港人和我一樣經歷過沙士，但現在我們怎樣面對疫情下的生活?以前你想在家吃一頓飯都難，現在只能回家吃飯，那可能發生大家對望，然後問一句:『你懂得做飯嗎?』，最後發現大家都不懂，接著叫外賣，很微妙的人情味，我們幕前幕後覺得香港人現在需要的是愛，這套劇想帶出的是只要為你所愛的人做多一點點,那怕是很少的事都會有很大的變化。」

劇中黃翠如同女兒的感情相當感人，監製關文深對小演員黃芷晴相當有信心，網友亦覺得她演出自然，同黃翠如這對母女情有共鳴。

黃翠如同女兒感情線最感人



監製關文深：「今次演員每個都好出色，但飾演黃翠如女兒的黃芷晴，她同黃翠如的母女情是特別感人，她是兒童節目《Think Big》的主持人，我們很多角色是要經過Casting，她在casting中以很出色，對白、反應加上非常之可愛，笑容好吸引。」

總監製關樹明：「拍小朋友的場口一向是最難的，他們好易「入戲」亦好易「出戲」，因為始終是小朋友，翠如對她來是姐姐，不是真的媽媽，但黃芷晴她很專注，好少「出戲」，觀眾應該幾相信她是翠如的女兒，但她是很喜歡大家看到她的演出，亦希望觀眾了解她的角色，因為她牽引著整個故事，她是在車禍中出世，她的命是在充滿危機之下出現，怎樣令她快樂成長，這個家長責任很大。」

總監製關樹明表示想觀眾看到黃翠如的另一面，而今次黃翠如的演出亦有不少正評。

為何選黃翠如當女主角?



總監製關樹明：「我們想觀眾看到一個不一樣的黃翠如，我不愛將演員定型，今次開拍前大家都經常開會研究劇本同角色，對，我們是找過李佳芯，見過幾個女演員，李佳芯當時亦拍得太密了，身體好像需要調理，但我們同黃翠如見面後，覺得她有種特質好適合角色，她不是第一次演媽媽角色，但今次大家會感覺到她同女兒相依為命的感情，現在ＴＶＢ選角是互動的，不是以前只能say yes，製作團隊同演員不斷溝通，大家有共識才進行。」

林文龍今次一改戲路，演一個喪妻的拳擊教練，要父兼母職的一個爸爸。

《那些我愛過的人》要做一套非一般ＴＶＢ劇集？



總監製關樹明：「我們不是想改變ＴＶＢ，只是市場亦不斷改變，十年前沒有人想過ＴＶＢ會有BigBigShop，亦沒有想過現在觀眾可以同藝人有這麼親密的接觸，TVB自己有個好成功製作的戲劇制度是一件好事，但市場要求多了產生不同變化，例如同內地合作，或者網上串流平台，令你的目標觀眾群亦不斷改變,大家都要積極改變去迎合市場才能夠生存，是市場改變，不是我們想刻意改變,,好像以前助導用紙筆出rundown,現在都用電腦，這不是刻意改變，而是你必須改變。」