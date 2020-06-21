【父親節】倪晨曦曬BB超聲波照宣布陀B：有點不敢相信要做媽媽了

今日是父親節，已為人父的余文樂與王祖藍都趁住這個節日先後於社交網上宣布即將再做爹地，而現年32歲的IG女神倪晨曦 (Elva) 亦趁今日在IG宣布自己陀B，真係恭喜晒呀！Elva今年1月與老公Vincent在夏威夷舉行婚禮結婚，今日她就post了她老公抱住她的照片，而她手上則曬出一張BB照聲波照片，一睇就知咩事啦。

Elva宣布陀B。(倪晨曦IG)

Elva留言表示：「We've been keeping a secret for awhile，Happiness is on the way! 驚喜 感動 忐忑 開心 緊張 期待，真的是形容不完這幾個月的心情，到現在我還有點不敢相信要做媽媽了。有很多想和大家分享，可能忍了太久，話到嘴邊竟不知道該從何說起，哈～還是懷孕是讓智商變低了，需要點時間整理一下。那先預祝一下準爸爸的pre father's day好了，希望你肚子的生長不要超越我的肚子，也祝全世界的爸爸都父親節快樂！#happyfathersday2020 #babyontheway」原來她已陀B數月，不知她腹中BB的是男仔還是女仔呢？

Elva一定是個靚媽。(倪晨曦ig)

點擊下圖逐格睇Elva的靚相：

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