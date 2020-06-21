周秀娜拍《太平紋身店》「好驚」遇見姜濤：我情願揀林德信！

正在拍攝的ViuTV新劇《太平紋身店》，今日中午（21/6）在上環太平山街舉行探班活動，周秀娜、黃德斌、姜濤、林德信（Alex）、吳綺莉、陸駿光、駱振偉、譚凱倫、ERROR成員吳保錡、曾贊學（阿神）以及編劇李敏的長女李賞等都有出席。

正在拍攝的ViuTV新劇《太平紋身店》，今日中午（21/6）在上環太平山街舉行探班活動。（梁碧玲攝）

今次是周秀娜首次參演ViuTV劇集，她飾演滿佈紋身的神秘女子Nana。問到接拍原因，「娜姐」直認因為題材與角色吸引。「今次係做紋身師，我係未試過，同埋故仔嘅類型都幾特別，（呈現方式）係好漫畫化，唔係好現實。」

「娜姐」也笑言，這次演出陣容靚仔多，令到拍攝過程更加開心，她語帶驚歎的說：「呢套劇好多靚仔，咩類型都有，就連『小鮮肉』都有！」記者隨即問哪位最靚仔，她鬼馬的回答：「嘩，你問我啲咁嘅嘢？個個都靚仔！」

今次是周秀娜首次參演ViuTV劇集，她在《太平紋身店》飾演滿佈紋身的神秘女子Nana，動作場面頗多，「有次拍足一日，真係拍到天光，拍嘅時候唔覺攰，但返到屋企之後，成個人散晒！」（梁碧玲攝）

新劇靚仔多 「娜姐」擇偶寧揀Alex不要姜濤？

假如要在云云靚仔當中挑選對象，「娜姐」會點揀？她想了想，強調依照角色性格的話，會選擇Alex（角色名為FoodDragon）。「我個角色係個孤兒，冇咩嘢講，成日對住佢哋都黑口黑面，而個所有角色都好沉重，但每當有Alex嘅場口就會好歡樂，同埋佢劇入面係開餐廳，成日都會拎嘢畀我食，所以好現實，哈哈！」

事實上，演出期間教「娜姐」唏噓的一幕，都是跟Alex有關，因為故事講到FoodDragon為了拯救Nana而選擇離開太平街。另一幕則跟為拍攝而租用的紋身店有關。「我哋差唔多都租嚟拍咗個幾月，去到最尾嗰一日，咁啱係拍我自己要離開呢個舖頭（的劇情），畀番呢間紋身舖（出來），可能咁啱啲嘢撞埋一齊，所以拍嗰啲戲份嘅時候好感觸。」

談到姜濤，周秀娜表示「好驚」，因為「姜糖」真的群情洶湧，「今日真係見識到佢嘅威力！」（梁碧玲攝）

姜濤又如何？「娜姐」的反應相當搞笑，竟然說「姜濤？姜濤就……好驚呀！」難道嫌棄「姜B」年紀太細？她說：「好誇張喎，你見唔到佢啲Fans咩？我……我梗係唔好啦！」「娜姐」指劇組多數於晚上開工，而且片場裏絕大部份都是男性，「今日見到好多女仔，真係見識到姜濤嘅威力，佢啲Fans真係好犀利，而家天氣又咁熱，佢哋一出現，只要追（跟）住佢哋就會知道姜濤去咗邊，見到佢哋好開心。」

《太平紋身店》今日在上環太平山街拍外景，又安排傳媒探班，大批姜濤Fans無懼烈日當空，只為見到偶像一面。（梁碧玲攝）

黃德斌黐鬚辛苦 「娜姐」：我哋成日整蠱佢！

談到黃德斌，「娜姐」笑指每次埋位之後，都無法不去看他的假鬚，「佢好辛苦呀，啲鬚係一執執黐上去，佢黐鬚嘅時間比我紋身仲要耐，我整紋身要個幾鐘，但佢可能要花Double時間。」正因角色造型鬍鬚滿面，所以黃德斌每當演出吃飯戲份的時候難度最高，「我哋正常食飯，佢就唔使食嘅，練仙咁，因為每次一食呢就會食到啲鬚，所以我哋成日都整蠱佢：『喇，你食飯呢，食多啲呀吓！』夾到佢成個碗都係嘢食，但佢都只會食菜。」

周秀娜之前曾經與黃德斌合作，但甚少同場演出，今次在《太平紋身店》，他倆將有很多對手戲。（梁碧玲攝）

演繹紋身師為求更自然 專誠學藝試紋豬皮

至於演繹紋身師的時候為了顯得更加自然，「娜姐」事前與導演拜訪多個紋身師傅學師，起初以為從旁觀察便可以，「但係我發覺原來齋睇齋傾，同埋問清楚步驟呢係唔得嘅，感覺都係唔似，所以真係搵咗兩個紋身師傅學嗰啲手法，即係紋喺豬皮度同碌柚度，用兩日去練，熟練之後我就知道自己要做咩，拍緊戲嘅時候，有啲外國人經過，都會以為（我）真係紋身師。」但「娜姐」直言沒有打算嘗試真正紋身，因為此舉會影響她將來接洽其他角色演出。

《太平紋身店》幾位主角（左至右）：陸駿光、姜濤、周秀娜、黃德斌、吳綺莉、林德信。（梁碧玲攝）

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同場加映：姜濤在21歲生日當天推出新歌《蒙着嘴說愛你》，希望在疫情中為大家打氣：