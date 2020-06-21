【一萬蚊】河國榮欠債80萬唔敢亂洗錢：只會留返嚟交租

河國榮入行33年，曾是電視和電影圈中的御用老外，自從1987年由澳洲來港發展演藝事業後一直定居於在港。但受新冠肺炎疫情影響之下，河國榮近半年一直停工，在沒有收入之下，他只能夠動用個人積蓄，平日亦節衣縮食「慳得一蚊得一蚊」：「我而家全部都係自己煮，唔會出去食飯，冇必要都唔會買嘢，不過好在都喺朋友同銀行度借到啲錢。」雖然近日有政府開始派1萬元為巿民紓困，河國榮亦成功申請到幾萬元的抗疫基金，但就河國榮現時的財政狀況而言，只算提供到喘息的空間，因為近幾年他除了因為2017年因為患上基底細胞癌以及心律不正而接受過兩次手術共花費70多萬之外，還要支付多「個」愛犬的醫藥費，至今他仍然欠下銀行和朋友總共約80萬債項：「所以政府派一萬蚊我只會留返嚟交租。」

河國榮是愛犬之人，最高峰試過同時飼養12「個」流浪狗。一直以來他都會用「個」作為愛犬的量詞，因為他認為狗狗的地位與人平等。（河國榮FB）

4年內10個去世

2017年河國因為患上基底細胞癌以及心律不正而接受過兩次手術共花費70多萬，雖然他從保險公司中獲得約20萬賠償，但仍然欠下的款項依然有大約50萬，加上近４年，他的10個愛犬先後因病去世，為他們治病亦需花錢龐大金錢：「至少用咗30萬，其中有3個腦癌、1個胰臟癌、1個下巴癌、1個因為免疫系統出現問題，食止痛藥食到胃出血，而家走淨兩個。」在餘下的兩個狗狗CoCo（9歲）和QQ（14歲）當中，QQ亦患上了骨癌。然而，但河國榮仍然對牠不離不棄，每日都悉心照顧QQ：「每日都會同佢行幾轉，不過佢行幾分鐘就痛到行唔到，咁我就會抱佢去士多就度坐，睇吓風景，曬吓太陽。」

河國榮話之後暫時都唔會再養狗狗。（河國榮FB）

至於生計放面，河國榮亦提過想開設YouTube謀出路。雖然面對80萬債項，但河國榮依然處之泰然，即使現時每個月只是在還利息：「目前都還ok嘅，最想快啲有工開啦！同埋目前最慘係澳洲仲係入唔到境，我爸爸佢有柏金遜，呢幾年情況一路轉差，原本打算8、9月返去探佢，但而家都返唔到。」

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重溫河國榮在《我本善良》的靚仔樣：

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