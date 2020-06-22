太平紋身店｜黃德斌過檔ViuTV暗諷《黃金有罪》老土：感動到飛起

正在拍攝的ViuTV新劇《太平紋身店》，今日中午（21/6）在上環太平山街舉行探班活動，周秀娜、黃德斌、姜濤、林德信（Alex）、吳綺莉、陸駿光、駱振偉、譚凱倫、ERROR成員吳保錡、曾贊學（阿神）以及編劇李敏的長女李賞等都有出席。

正在拍攝的ViuTV新劇《太平紋身店》，今日中午（21/6）在上環太平山街舉行探班活動。（梁碧玲攝）

首次為ViuTV拍劇的德斌笑言今次接拍的原因：「好簡單，因為佢哋搵我拍。」而對與姜濤飾演父子，德斌即時大讚對方有自己當年的風範：「佢係一個偶像，頭先啱啱都見識到。因為我都係第一日見佢，咁見到佢，哇，萬人空巷，都有佢老竇當年嘅......（風範嗎？）係呀係呀。」

《太平紋身店》今日在上環太平山街拍外景，又安排傳媒探班，大批姜濤Fans無懼烈日當空，只為見到偶像一面。（梁碧玲攝）

問及德斌在ViuTV工作與TVB的分別，他坦言在ViuTV拍劇的準備時間比較多，而且：「以前拍劇嗰個溝通時間可能太過唔充足，會令到個人冇咁攰啦，因為唔洗話日接夜夜接日咁，（酬勞方面？多咗？）當然......係唔好講啦呢啲！」雖然德斌為前公司保守「秘密」，但他仍然不忘幽TVB一默！在記者得知故事會講到姜濤會死在黃德斌面前時後，問德斌可會與導演等商量別太重複或老土如TVB的劇集？德斌竟然搭上一句：「係啦！希望可以飛起啦！感動到飛起得唔得呀？」似是暗指早前姚子羚在《黃金有罪》其中一集被車撞的情節！

係時候重溫姚子羚的飛起過程：