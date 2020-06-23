章子怡師妹蔣依依演哪吒爆紅　偕《你是我的命中注定》登陸黃Viu

由超級童星蔣依依、名編劇于正力捧新人吳佳怡領銜主演、星級綠葉狄龍和苑瓊丹特别演出的《哪吒降妖記》已經登陸「黃Viu煲劇平台」，早前內地首播一舉奪得內地全國網、酷雲、尼爾森等六大線上煲劇平台的同時段收視第一，兩位主角還先後登上實時熱搜榜，人氣勢不可擋。

童星出身的蔣依依5歲從影，過去曾飾演39位女主角的童年而為人津津樂道，蔣依依仍就讀於中央戲劇學院表演系，是章子怡的師妹，更被喻為「新一代中戲校花」，前途一片光明，《哪吒降妖記》是她首部獨挑大樑的作品。

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8.7億的《你是我的命中注定》

除了《哪吒降妖記》之外，由邢昭林、梁潔和傅菁等超人氣演員主演的《你是我的命中注定》亦已登陸「黃Viu煲劇平台」。有「最成功的翻拍劇」美譽的《你》劇啟播至今仍然未夠一個月，但播放量已突破8.7億次，網民還一面倒激讚《你》「翻拍經典能跳出經典就不容易了」、「不是一味模仿，劇粉覺得很滿意」、「製作水平超級高，演員演技也很棒」，而劇集在內地視頻網獲得9.4分的高評價。

《你》劇是改編自台灣大熱偶像劇《命中註定我愛你》，述平凡女孩陳嘉欣（梁潔飾）和精英企業繼承人王析翊（邢昭林飾），偶然在開往匈牙利的郵輪上相遇相愛，卻因為陰錯陽差而分開、多年後輾轉重逢的愛情故事。現年22歲的邢昭林是近年最炙手可熱的小鮮肉男神之一，年前與女一梁潔合作風靡一時的網絡劇《雙世寵妃》系列而彈起，二人在《你》三度同框，不但展現了熒幕情侶的好默契，連場甜蜜戲碼更令劇迷怦然心動。

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