李忠希宣布再度離巢　入行22年感嘆：希望做啲真係想做嘅事

2020剛過一半，TVB已經有多位藝人陸續離巢，最新一位就有入行多年，曾與鄭中基陳奕迅同台奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手」嘅李忠希，佢喺網上宣佈離開工作22年嘅TVB：「轉眼過了20個年頭。當中有苦亦有樂，世界在變，行頭在變，制度在變，公司也在變。」

李忠希於網上宣佈離開工作22年嘅TVB。（Facebook：JONES LEE 李忠希）

李忠希其實係歌手入行，1999年當時以李中希之名，憑《太著緊》專輯奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手」銅獎，金獎同銀獎分別為鄭中基及陳奕迅。1999年佢加入TVB讀第13期藝員訓練班，2012年曾轉往港視發展，2年後再重返TVB。

李忠希當年仲係叫李中希時，曾經憑呢隻碟同鄭中基陳奕迅同台奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手」。（IG：@jonesler）

接受《香港01》訪問時李忠希表示，其實早喺上年已經考慮向外闖：「做左咁多年，公司宜家制度同各方面都改變晒，咁啱又約滿就諗住自己仲年輕，不如出去闖下。上個月有劇傾左，自己最想向電影發展，都有同合作過電影公司同監製講已離開TVB，睇下有無合作機會。家人都相當支持呢個決定，唔係淨係得一份工，經濟上都唔會太擔心。」

李忠希喺TVB足足22年。（IG：@jonesler）

問到TVB有無挽留，李忠希指：「我喺度22年，唔計去港視兩年，返嚟後發展都唔係太突出，希望出去見下囉，做啲真係想做嘅事。（唔續約公司有無另開OFFER？）唔係唔續我，我無簽啫。（會唔會覺得鬱鬱不得志？）做左咁多年無呢D諗法啦，TVB都無承諾養一世，合約嘅嘢你情我願，TVB始終人多，年年咁多新人，合約唔啱咪唔續出去試下囉。其實都係暫別，依家有合拍部門可以搵出面演員，可能出年又會合作返呢，行頭係圓。」

李忠希最感恩係認識第１３期藝訓班同學，到依家仲係好朋友。（IG：@TAVIA_YEUNG）