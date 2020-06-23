AppleTV+科幻劇《Foundation》明年上架　《飛虎》Lee Pace有份演

Apple Inc.今日舉行WWDC 2020全球發布會，除了公布公司旗下不同產品最新功能之外，亦率先播出Apple TV+重頭科幻劇《Foundation》的預告及製作片段。劇情改編自美國作家Isaac Asimov於1951年起創作的同名鉅著系列，該系列獲譽為史上最偉大科幻小說，並啟發了導演George Lucas創作出經典電影《星球大戰》（Star Wars）系列。

劇集預計將於2021年登陸Apple TV+。（劇集海報）

據知整個系列Isaac Asimov花了50年撰寫，除了講述人工智能、人性及人類未來的題材，更著重人類文明的興衰起落。《Foundation》主要講述銀河帝國滅亡之際，一眾流亡分子踏上了拯救人類及重建文明的征途。

另外演員陣容亦不容忽視，包括有美國演員工會獎（SAG Award）得主Jared Harris和有份參演邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》的Lee Pace主演之外，還有Lou Llobell、Leah Harvey、Laura Birn、Terrence Mann等。劇集由Skydance Television為Apple製作，執行監製包括 Robyn Asimov、David S. Goyer、Josh Friedman、Cameron Welsh、David Ellison、Dana Goldberg 及 Marcy Ross，預計將於2021年登陸Apple TV+。