【女神降臨】23歲文佳煐有望做女主角　孖車銀優組超強陣容

即時娛樂
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韓國超人氣網路漫畫《女神降臨》自傳出開播消息後，劇迷都對選角非常期待。繼早前ASTRO車銀優確定飾演男主角之一的「李修豪」後，大家對女主角「任朱靜」的期望更高，當中秀智和朴敏英等的呼聲非常高。而今天（23日）韓國傳媒則報道，23歲文佳煐收到提案，有望擔正做女主角。

人氣網路漫畫《女神降臨》將開拍劇集，並於今年下半年開播。（webtoon截圖）

10歲就開始拍劇的文佳煐，出道14年拍過不少人氣作品，包括《宮S》和《嫉妒的化身》等，今年因一套《那個男人的記憶法》爆紅。文佳煐於德國出世，講得一口流利德文和英文外，亦精通長笛、鋼琴等多種樂器，是才女一名。《女神降臨》中「任朱靜」妝後是大美女，妝前是反差極大的平凡女學生，因此觀眾都頗期待文佳煐扮醜。而文佳煐所屬公司Keyeast娛樂則表示，的確收到出演提案，正在積極討論中。

文佳煐公司證實收到《女神降臨》提案，做女主角的機會非常大。（sports today）

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早前《女神降臨》確定開拍後，網民已率先舉辦過投票，選出大眾心中的「任朱靜」，究竟有哪幾位韓劇女神上榜呢？

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除了文佳煐及以上韓劇女神外，劉仁娜、TWICE子瑜、AOA雪炫和gu9udan金世正等都各有支持者。加上車銀優的帥氣外貌，相信劇迷都必定非常期待這部高顏值的作品。《女神降臨》預計於今年下半年開播，將由《無理的英愛小姐13》李詩恩編劇執筆。

左起：gu9udan金世正、AOA雪炫、TWICE子瑜和劉仁娜（IG/@clean_0828、@twicetagram、網上圖片）

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