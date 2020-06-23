許光漢再有新代言　身穿PUMA經典T7套裝拍廣告寓意紅到發紫

到底許光漢有幾紅？答案是：霹靂無敵之紅。

不是「吹水」，只需要Google一下便知所言非虛，每周都有他的新消息，而且社交平台的粉絲數目持續上升，截至今晚（23/6）八時，他的facebook、Instagram和微博的關注人數，分別為18.4萬、77.4萬和466萬，當中微博的升幅顯注，上周二（16/6）同一帳戶才有455萬，一個星期後已增加11萬，認真犀利，更重要是，每隔數天他就有新的代言廣告出爐，曝光率極高。

PUMA日前公布由許光漢擔任新一代品牌代言。（微博圖片）

許光漢早前為上海著名化妝品牌百雀羚拍攝廣告。（廣告截圖）

事實上，過去半年，許光漢挾《想見你》的超高人氣，已先後獲得至少9個品牌代言合約，包括Calvin Klein Jeans、Bobbi Brown、Atelier Cologne和L'ORÉAL MEN EXPERT系列，據台灣媒體報道推算，許光漢收入破千萬台幣。內地市場亦不遑多讓，除了美國汽車品牌公司Cadillac推出CT4房車系列，上海著名化妝品牌百雀羚、樽裝水品牌娃哈哈，都於6月公布由他擔任廣告代言，最新鮮出爐的，是德國運動品牌PUMA。

PUMA在香港的官方facebook專頁於周一（22/6）公開15秒宣傳片，以「國民男神許光漢Greg Han正式加入PUMA」為標題，片段中許光漢身穿品牌於1968年推出的經典運動套裝「T7 Track Jacket」，復古設計、紅底白間的外套和長褲，以及白色品牌商標異常搶眼，連同那雙「PUMA Suede」波鞋，令鏡頭下的許光漢更加有型有款，寓意他繼續紅到發紫。近年同一品牌的大中華地區代言人，除了蔡依林和周柏豪之外，清一色都是內地藝人，包括楊洋、李現、劉昊然、鹿晗、張雨綺、古力娜扎和超模劉雯。

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