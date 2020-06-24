【香港小姐2020起底】大熱廖慧儀性感拍健身片　賴彥妤海量福利圖

廖慧儀同男友感情似乎十分穩定，仲影埋婚照。

《2020香港小姐競選》改以網上面試，23歲嘅廖慧儀一出場即成大熱。去年畢業嘅佢，現為空姐兼模特兒嘅佢，原來仲同男友Sam一齊做YouTuber，並名為「NoRice Couple」，除咗有健身教學教學之外，仲有一名以「我們結婚了？與男友拍婚紗照」為題嘅影片。影片中，廖慧儀其中一個造型係以牛仔衫上陣，內襯粉紅色bra，性感不失健康。

同場加映廖慧儀教健身好吸引

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有網民認為梁懿婷似何超蓮。（sonialeung＠ig圖片)

一出場就被網友指同何超蓮有幾分相似嘅梁懿婷，22歲嘅佢剛於Penn State University (賓夕法尼亞州立大學)畢業。之不過，到底似唔似超蓮呢？真係要留等待網民自己睇睇。

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做模特兒嘅賴彥妤IG有唔少福利圖，加上又為影過寫真，怕唔怕扣分？（vivianlai0824＠IG圖片)

本身係模特兒賴彥妤（Vivienna），曾贏得2014年中華才藝小姐香港區季軍，於2016年參賽Miss Diva奪亞軍，推出寫真集，其後參演《賭城風雲II》、《寒戰II》及《大浪淘沙》等電影，並擔任NowTV飲食節目主持及獲邀無綫《有樓萬事足》任嘉賓。

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同場加場Vivienna噴血寫真花絮