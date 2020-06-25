Kim Kardashian纖腰幼到嚇死人　遭網民批評：入面係咪冇晒內臟？

美國名媛Kim Kardashian一向都愛出風頭，亦經常在社交平台分享自己的豪華生活及性感照。昨日（24/6）Kim在Instagram上載了自己穿上2019年Met Gala的超貼身水滴造型晚裝束衣的片段，纖腰幼到嚇死人！

Kim條腰幼到呢......（IG片段截圖/@kimkardashian）

大批粉絲看到片段後都不禁留言大讚Kim的纖腰幼得驚人，盡顯女人的S型曲線。雖然有人讚但反對的聲音卻來得更激，有網民表示Kim作為社交王后，這樣追求不合乎邏輯的美根本是扭曲了大眾對女人身材的價值觀，更留言嘲笑Kim「其實肚入面係咪冇內臟？」、「睇完覺得好唔舒服...」、「不懂這種身材好看在哪」。

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剛才所提及到Kim在Met Gala穿上的貼身晚裝，其實是近20年不再作特別訂製的設計師Mugler親自為她打造，不過當晚Kim同樣地被網民批評看起上來太過不自然。雖然Kim沒有做出任何回應，但其私人教練Melissa Alcantara就在IG為Kim平反，透露Kim當晚穿上了束衣，另外她一個星期有六天都會去做Gym訓練臀部，所以她的努力絕對值得讚賞。