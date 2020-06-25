【林美戀】葉朗程暗諷「被妖氣所吸」　林作反擊：靠父母撐的廢物

林作與裕美公開認愛，譜出「林美戀」，男方出身富貴，名牌大學畢業，而裕美背負着「失婚」、「會考零分」和「公屋出身」的標籤，在世人眼中，二人的背景差天共地，外界更將裕美與林作會考30分前女友麥明詩作比較，林作就大眾看不起裕美的背景而大動肝火，先後三度發文護花。

林作與裕美正在熱戀中。

被指真身是唐詩詠前緋聞男友陳思銘的網絡紅人葉朗程，發文疑似諷刺「林美戀」，文中寫道：「被霸氣所傷的男人，之後必定會被妖氣所吸」、「可憐媽媽供書教學多年，就是希望兒子找個同一圈子的女生……點知個仔揀咗個英文仲渣過佢，唔好話竹門對竹門，而家連木門都對唔到，對正隻膠門」，暗諷林作因與十優元麥明詩的一段情未能開花結果，轉投零分裕美懷抱。林作轉發文章，作出正面反擊，炮轟普遍香港人「有著典型英國階級觀念裡面最鄙視的中產心態」。

有傳網上作家葉朗程的身份正是「教育界王力宏」陳思銘。（Facebook圖片／陳思銘）

林作在文中指出，如果一個人「足夠上流」，根本不會理會自己另一半是什麼條件，他以特朗普、美國第一夫人梅拉尼亞（Melania）為例，對方連英文都講不好，大學未畢業，模特兒生涯也不是特別出色，他認為特朗普自己本身就是品牌，不需要選一個高學歷的專業伴侶來抬高自己。

林作又續說：「誰需要依附一個所謂美貌與智慧並重的老婆，那麼那個人，自己本身肯定不是什麼人物，大概就是富二代大家族靠爸爸媽媽撐起自己身份的廢物。」林作又以中產人士喜歡裝腔作態，但上流人士不需要看別人怎麼看待自己作為例子，反擊葉朗程只不過是以中產的狹隘角度看待別人。

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