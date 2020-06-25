網絡紅人劉馬車再涉「強制猥褻罪」　上訴失敗深圳法院判監3年半

曾經參與ViuTV節目《點相》的網絡紅人劉馬車（原名：劉駿軒），2016年涉「強制猥褻罪」、「猥褻兒童罪」而被深圳市福田區人民法院處有期徒刑2年6個月，並於2018年9月27日刑滿出獄，以後於上年7月再犯「強制猥褻罪」被捕。「中國裁判文書網」本月18日發出二審刑事裁定書，指他經深圳市中級人民法院一審、二審後，被判監3年6個月，現羈押於深圳市南山區看守所。

劉馬車曾經參與ViuTV節目《點相》。（YouTube/@劉馬車Carriage）

劉馬車曾在撐警活動中與立法會議員何君堯合照。（YouTube/@劉馬車Carriage）

+ 4 + 3 + 2

據該刑事裁定書，劉馬車在去年7月15日凌晨3時左右，趁醉酒的邱姓女子同伴前往酒吧外小賣部購物的空檔，把邱女抱走並乘坐的士到粵海賓館，「劉X軒將邱XX放在床上，脫掉其褲子及內褲，將其生殖器從邱XX臀部後插入，在其陰部摩擦，並拍攝視頻、照片」，事後更將邱女帶出賓館，讓不省人事的她軟攤在樓下麵包店的門口。兩小時後，公安在事發酒吧門口拘捕劉馬車。裁定書除了提到劉馬車屬累犯，亦指出他乘人之危兼拍攝猥褻過程，「行為較惡劣，危害性較大」，所以依法從重處罰。