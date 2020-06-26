【港姐2020】黃嘉雯朋友鄺靜汶有人氣　原來當年係高登Angel

昨日無綫在網上舉行香港小姐面試環節，31位參賽者輪流進行自我介紹和接受主持人的提問，其中一位指自己是上屆港姐冠軍黃嘉雯的朋友，而她自己本身也是model，她的名字叫鄺靜汶 Cindy。

陸浩話鄺靜汶屬高齡組，應該都26歲以上。（螢幕截圖）

翻查資料，鄺靜汶做模特兒已經有接近10年時間，在四年前是高登討論區的Golden Angel，「一位又似張栢芝，又有少少似黃翠如嘅處女座少女，Cindy Kwong。可能相真係由心生，喺Cindy身上好容易就感受得到張栢芝同黃翠如嘅性格上嘅嗰種硬朗感覺。亦可能因為Cindy係一個典型處女座少女，做人比較有原則，幾句說話一個眼神已經完全流露晒出嚟。」這是網站對她的描述。

鄺靜汶IG好多靚相。（IG@鄺靜汶）

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鄺靜汶表示自己中學畢業後曾經讀過護士助手，但她的夢想是做演員，所以做模特兒可能是她的一塊踏腳板。至於擇偶對象，當年在Golden Angel的介紹指：「一定要高大，樣唔需要大靚仔，企理就得，我比較鍾意睇身形。同埋最緊要識得氹我開心啦，因為我個人本身比較悶。」

年輕幾年嗰陣，仲同許廷鏗合作過。（IG@鄺靜汶）

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