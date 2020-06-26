【多圖】元元帶媽媽影婚照母女曬好身材　網友激讚：這是姐姐吧？

台灣女星元元（吳婕安）長相甜美且擁有傲人好身材，令她火速地在網絡界擁有高人氣，更因為有著鄰家女孩的可愛氣息，她被網友封為「呆萌女神」，目前instagram有超過78萬人追蹤，人氣相當厲害。而一向是孝順女的她，近來就幫媽媽完成一個從來沒能拍婚紗照的遺憾，母女二人身穿不同款式婚紗非常唯美，媽媽的顏值同身材不輸元元，被不少網友大讚根本就是姐妹合照。

元元有「呆萌女神」之稱。（1105ya@IG）

元元媽媽這一路走來從來沒有穿過婚紗，所以這一點成為了她的遺憾。而為了能完成媽媽的遺憾，元元最近就二話不說用行動去幫助媽媽的心願，帶着媽媽去拍婚紗照：「我媽從小就跟我說她沒有拍過婚紗，常常說這輩子的遺憾就是沒有拍到婚紗。我終於可以幫我媽完成她心中小小的願望一起去拍婚紗，我真的開心也很感動。」

母女二人根本像姐妹。（1105ya@IG）

選擇了兩套婚紗的她們，第一套就是傳統白色婚紗，元元同媽媽都是選擇了低胸設計的婚紗，母女二人齊齊展示傲人好身材。笑容甜美的她們就連髮色同髮型都是一致的，整個畫面完全沒有違和感。而另一套婚紗就是藍色同粉色的低胸禮服，二人齊齊牽手從森林中走出來，在一片花海中慢步猶如仙女般氣質出眾，非常夢幻又漂亮。而媽媽保養得宜無論身材同外貌都不輸元元，令到不少網友都激讚媽媽，更直言二人根本就是姐妹在拍攝閨蜜照吧！

整個畫面夢幻十足。（1105ya@IG）