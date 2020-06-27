【讓生活好看】李晨曬豪宅唔想提范冰冰　一件家居用品揭發新戀情

內地女星范冰冰捲入逃稅風波後，事業一落千丈，而跟她到達談婚論嫁階段的李晨，也是分手收場，而范冰冰曾力捧男友，在《武媚娘傳奇》及《巴清傳》也預男友演出，二人分手後，意想不到李晨繼續富貴，近日在綜藝節目《讓生活好看》中，節目組直擊李晨在北京的複式豪宅，內裡放了1：1的鐵甲奇俠公仔，又放了一架電單車當作擺設，下文為大家細看李晨的家居點滴。

李晨指自己有廿多年獨居，完全不想提起前度女友范冰冰。（影片截圖）

范冰冰捲入逃稅風波，人氣一落千丈。（范冰冰微博）

李晨在真人騷《讓生活好看》中，自爆已經有廿多年獨居，但當節目主持柳岩問他拍劇時跟誰一起住，李晨卻顧左右而言，完全不想提起前度女友范冰冰，之後畫面一轉，見到李晨在北京的複式豪宅，不過地方雖然超大，但擺放家具雜亂，而且品味確是與別不同，像電視櫃就是一件中式木製古董，旁邊又放著七彩布條椅子，成為主持看到O晒嘴。由於節目採訪了李晨由早到晚的生活，網民即在李晨寓所一件家居用品中，揭發他同范冰冰分手後，已經開展了一段新戀情。

李晨的北京複式豪宅，生活依舊富貴。（影片截圖）

下圖有李晨複式豪宅逐格睇，仲有新戀情的鐵證：

+ 18 + 17 + 16

同場加映鄭爽豪宅逐格睇：